Jordan Brand lance la chaussure signature Tatum 1

Partenaire de la star de la NBA depuis 2019, Jordan Brand sort la première chaussure signature de Jayson Tatum : la Tatum 1. Conception légère. Mousse réactive. Amorti Zoom Air. La Tatum 1 est une chaussure de basket complète, adaptée à tous les postes sur le terrain.

« Je veux que les gens ressentent une connexion avec moi, explique Jayson Tatum. Je me souviens que, petit, j'allais dans les magasins à la recherche des chaussures signature de mes joueurs préférés. Au moment où j'apercevais un modèle ou que je l'essayais, j'avais l'impression d'être en phase avec eux et plus proche d'eux d'une certaine façon. Alors je veux que cette chaussure crée un pont entre mes fans et moi pour nous rapprocher. »

Comment est née la Jordan Tatum 1 ? Jayson Tatum voulait porter une chaussure qui soit l'extension de son pied. Avec sa structure en plastique légère mais robuste, cette chaussure est enveloppée de mousse et présente des éléments en caoutchouc placés de manière stratégique pour une meilleure adhérence sur le terrain.