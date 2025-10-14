La Nike Shox Z impressionne par son style, son confort et son adaptabilité

Préparez-vous à l'impact : Nike lance la Shox Z. Dernière née de la collection Shox de la marque, la Shox Z est une sneaker confortable au look minimaliste et au style audacieux qui ne passe pas inaperçu.

La chaussure « marque les esprits » tout comme les modèles précédents, avec un nouveau look décontracté et suffisamment confortable pour être porté de jour comme de nuit.

« Lorsque l'on a conçu la Nike Shox Z, nous avons cherché à créer un look inédit, qu'on pourrait porter en soirée ou en ville, et qui aiderait les athlètes à rester à l'aise et à s'exprimer dans tous types d'espaces, qu'il s'agisse d'un look plutôt discret et décontracté ou plus élégant », explique Carlos Escobar, Lead Designer de la Nike Shox Z. « La silhouette est cool, décontractée, flashy, mais sans essayer à tout prix de paraître sportive ou élégante : elle va avec toutes les garde-robes. »

En effet, la Shox Z ne sera pas considérée comme « too much » pour aller faire les courses, mais elle est parfaite pour un événement.

Comme ses versions précédentes, cette nouvelle silhouette combine un design net et sculpté avec un style minimaliste et ludique. La technologie Shox emblématique de la marque lui donne un look audacieux et une légère plateforme. Le design contemporain présente également le logo « Z » et une finition « pierre précieuse » élégante.