La collection Nike Women by Yoon mêle sportswear, style et expression personnelle

Dans le monde entier, les femmes sportives qui aiment avoir du style vont être ravies. La dernière collaboration en date de Nike avec la créatrice de mode Yoon Ahn a donné naissance à Nike Women by Yoon, une collection de vêtements mêlant féminité, individualité et sport.

La créatrice a entièrement revisité des pièces inspirées du tennis en s'appuyant sur les couleurs des uniformes scolaires rétro et les vêtements de sport traditionnels. Résultat : des modèles au look ado rebelle (cardigans, jupes de tennis, polos, vestes universitaires et brassières de sport). Les détails vintage revisités, comme les écussons universitaires en chenille et YA pour les logos Nike Court, apportent un style tennis traditionnel avec une touche d'originalité actuelle. Coupes inattendues. Mélange de touches traditionnelles et modernes. Ces pièces peuvent être portées sur le court ou au quotidien, ensemble ou séparément.

Autre détail, mais pas des moindres : Nike et Yoon Ahn ont travaillé avec la championne de tennis Naomi Osaka pour son retour sur les courts à l'occasion du célèbre tournoi américain, son premier championnat depuis son accouchement en juillet 2023. Ensemble, ils ont dessiné des tenues de compétition uniques. Les looks personnalisés de Naomi sont à dominance verte et noire, avec des robes haute performance, des jupes et des vestes avec de grands nœuds représentant son style de jeu unique.