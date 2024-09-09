Nike Trail annonce la sortie des Wildhorse 10 et Kiger 10

Découvre la Nike Wildhorse 10 et la Kiger 10
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Les chaussures de trail cultes ne cessent de s'améliorer.
- En 2014, Nike sort ses premières chaussures de trail, avec la Kiger et la Wildhorse dans ses rangs. Légère, la Kiger est faite pour les courses de trail de moins de 50 km. Plus robuste, la Wildhorse, elle, est conçue aussi bien pour les runs d'entraînement de courte durée que pour les ultra-marathons.
- Depuis, Nike a perfectionné ces deux modèles. La sortie mondiale de leur 10e version est prévue en avril 2025.
- Pour la première fois, la Nike Kiger 10 affiche une semelle extérieure Vibram Megagrip, pour plus d'adhérence et de résistance. Cette chaussure est aussi équipée d'un pare-pierre à l'avant-pied et d'une mousse Cushlon 3.0 dans la semelle intermédiaire.
- La Nike ReactX Wildhorse 10 intègre une semelle plus haute de 3 millimètres par rapport à la version précédente, un pare-pierre à l'avant-pied et une meilleure protection au niveau de la pointe. Grâce à la mousse Nike ReactX, cette chaussure pèse 35 grammes de moins que l'ancien modèle.
Les membres de la communauté running cherchent toujours à s'améliorer, et Nike aussi. En 2014, la marque a commencé à proposer des chaussures de trail, dont la Kiger et la Wildhorse. Pour les courses de moins de 50 km, Nike a créé la Kiger, un modèle minimaliste et léger. Pour les runs quotidiens mais aussi pour les ultra-marathons, Nike a créé la Wildhorse, plus robuste, avec plus d'adhérence, d'amorti et de maintien. Au fil des années, Nike a multiplié les versions de ces deux modèles en les améliorant à chaque fois. En avril 2025, la marque va dévoiler les dernières en date : la Nike Kiger 10 et la Nike ReactX Wildhorse 10.
La Nike Kiger 10 intègre une semelle extérieure adhérente et robuste, renforcée au niveau des zones d'usure. Pour plus de maintien et d'amorti, elle est équipée d'une protection pare-pierre à l'avant-pied et de mousse Cushlon 3.0 réactive dans la semelle intermédiaire. « Si tu cherches une chaussure basse et rapide qui résiste à n'importe quel type de terrain sur 50 km, ce modèle est fait pour toi », affirme l'athlète Nike Trail Bailey Kowalczyk, la muse Nike pour la Kiger. « Elle apporte une sensation de rapidité, de précision et de stabilité sur tous les terrains, qu'ils soient plats ou escarpés et techniques. »
Quant à la Nike ReactX Wildhorse 10, elle a été conçue pour relever les défis les plus difficiles sur les sentiers. La nouvelle version améliorée intègre une semelle extérieure All-Terrain Compound avec une protection pare-pierre et une meilleure protection au niveau de la pointe. Malgré sa semelle plus haute de 3 millimètres et ses nouvelles caractéristiques, la chaussure pèse 35 grammes de moins que la version précédente : la mousse Nike React a été remplacée par la mousse Nike ReactX, plus légère et plus réactive. « Quel que soit le terrain ou la météo, la Wildhorse s'en sort haut la main et tient la distance. Je vais courir ma prochaine course de 320 km avec la Wildhorse », déclare Sally McRae, ultra-runneuse et muse Nike pour cette chaussure.
Atteindre des sommets ? C'est aussi l'objectif de l'équipe de design Nike, qui poursuit sa quête de perfection. « Ce que j'ai toujours aimé chez Nike Trail, c'est que toute l'équipe se demande toujours : "Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ?", explique Sally. "Comment est-ce qu'on peut innover encore davantage ? Comment est-ce qu'on peut être à la pointe de la technologie ? De quoi est-ce que l'athlète a besoin ?" » L'innovation, bien sûr.