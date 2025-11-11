Découvre la veste Nike ACG Lava Loft : quand l'innovation produit révolutionnaire et le summum de la fonctionnalité et de la polyvalence fusionnent

Les athlètes outdoor qui préparent leur saison hivernale de trail 2026 ont un nouvel article à ajouter à leur liste d'essentiels à emporter : la veste Nike ACG Lava Loft. Pesant seulement 283 grammes, la veste à garnissage 700 a été conçue pour offrir chaleur, respirabilité et protection contre les éléments. Elle offre tout ce dont les athlètes ont besoin pour s'adapter à la diversité des conditions qui les attendent lors des trails.

L'adaptabilité de la veste Lava Loft dans les climats extrêmes s'appuie sur une combinaison de technologies Nike en matière d'isolation, d'aération et d'autres domaines, le tout fondé sur des données. Dévoilée lors de l'Exposition internationale des importations de Chine 2025 à Shanghai, la veste Lava Loft est un véritable exemple de la rencontre entre l'innovation Nike Running et l'esprit aventureux d'ACG.