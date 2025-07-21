La Nike Metcon 10 apporte légèreté, agilité et stabilité à tes séances d'entraînement fonctionnel

La Nike Metcon 10 apporte agilité et stabilité aux séances de fitness
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Découvre comment les athlètes ont permis d'en améliorer la conception et de privilégier la souplesse d'utilisation.
Les entraînements fonctionnels ne se ressemblent jamais, ce qui signifie que les athlètes ont besoin de chaussures d'entraînement très polyvalentes. Elles doivent être suffisamment stables et adhérentes pour supporter des soulevées de poids, mais aussi suffisamment légères et souples pour être confortables lors de runs courts (comme les sprints et les courses navettes) et de mouvements pliométriques explosifs.
La quête de la polyvalence ultime en matière de performance a inspiré la conception de la chaussure Metcon originale de Nike. Les commentaires des athlètes ont permis de la perfectionner, ce qui a abouti à la dernière version du design, la Metcon 10.
Voici comment l'équipe de conception des produits de Nike a repensé cette chaussure emblématique pour répondre aux besoins des athlètes professionnels, universitaires et amateurs.
La quête de la chaussure de fitness parfaite
Généralement fabriquées avec une semelle en mousse souple, les chaussures de running sont légères, mais manquent souvent de la stabilité nécessaire pour les soulevées de poids, telles que les soulevés de terre et les hang cleans. Les chaussures de musculation, quant à elles, visent à limiter la mobilité du pied, ce qui les rend trop lourdes pour être confortables lors du running ou de mouvements dynamiques. Pour un entraînement fonctionnel, qui combine des éléments des deux, les athlètes doivent choisir une chaussure pouvant soutenir certains aspects de leurs entraînements, mais pas d'autres. Et s'ils n'avaient pas à choisir ? C'est la question à laquelle Nike a cherché à répondre lors du développement de la chaussure Metcon en 2015, et à laquelle la marque a apporté des réponses à chaque nouvelle version. La Metcon 10 est la meilleure chaussure à ce jour.
Commentaires des athlètes
Erin Gleason, Senior Product Manager chez Nike, a déclaré que l'équipe de designers a soigneusement examiné les commentaires des athlètes et a réfléchi aux différents éléments des programmes de CrossFit et de conditionnement métabolique pour comprendre comment rendre la Metcon 10 plus fonctionnelle que ses prédécesseures.
« Nous nous sommes concentrés corps et âme sur nos athlètes qui s'entraînent et leurs besoins, puis nous avons apporté une innovation qui résout leurs problèmes », explique Erin. « Je pense que ce dont je suis le plus fière avec ce produit, c'est que nous avons vraiment écouté les athlètes. »
Sur la base des commentaires recueillis par Erin et son équipe, le poids et la mobilité de la chaussure devaient être améliorés sans sacrifier la stabilité. « Le lever de poids occupe une place importante dans ce type de programme, mais nous savons aussi que vous pouvez enchaîner un clean ou un snatch à la barre avec un sprint sur un bloc », explique Erin. « Si vous faites un soulevé de terre lourd, vous avez besoin d’une chaussure qui vous permette de sentir que vous pouvez réaliser ce mouvement efficacement, avec la bonne technique. Mais une chaussure qui offre ce soutien peut s'avérer très encombrante et vraiment inconfortable pour courir. Ainsi, lors de la conception de la Metcon 10, nous avons réfléchi à la façon dont la chaussure pourrait supporter les charges lourdes tout en la rendant légèrement plus adaptée à la partie de l'entraînement consacrée au running. »
Stable et confortable
La première chose qu'Erin et son équipe ont faite a été d'élargir l'avant-pied, c'est-à-dire la partie qui commence à la plante du pied et se termine au bout des orteils. Cette modification donne aux athlètes l'espace nécessaire pour écarter les orteils et appuyer sur le sol, ce qui les aide à gagner en stabilité et en puissance lorsqu'ils soulèvent des poids, explique Erin.
Pour améliorer davantage la stabilité, l'équipe Nike a réduit la plaque Hyperlift et ajouté une mousse plus ferme au talon. Ces modifications du design ont également réduit le poids et la rigidité de la chaussure, améliorant ainsi l'agilité sans compromettre la stabilité.
L'équipe a également ajouté de nouvelles rainures flexibles au design, permettant au pied de bouger plus librement. Grâce à ces nouveaux éléments, Erin remarque que la chaussure est plus confortable pour les exercices cardio.
En plus d'être plus souple, légère et stable, la Metcon 10 possède d'autres caractéristiques qui lui permettent de prendre en charge un large éventail de mouvements, des courses navette et des montées à la corde aux sauts de caisse et doubles sauts à la corde. Notamment :
- Adhérence plus intelligente : Les athlètes ont déclaré qu'ils grimpaient rarement à la corde lors de leurs entraînements, donc l'enveloppe en caoutchouc a été repensée et réduite pour être efficace, mais pas excessive.
- Maintien optimal : La Metcon 10 est dotée d’un nouveau système de verrouillage des lacets pour les maintenir en place sans gêner pendant les entraînements de haute intensité. « Lors de mouvements comme les sauts de caisse et les doubles sauts à la corde, les lacets bougent souvent de haut en bas, et les athlètes nous ont dit que cela pouvait les gêner », explique Erin à propos de l'inspiration derrière cette fonctionnalité.
- Semelles intermédiaires en mousse ReactX : la mousse ReactX offre aux athlètes un meilleur retour d'énergie (c'est-à-dire la quantité d'énergie restituée par la chaussure à chaque réception) par rapport aux chaussures Metcon précédentes, qui n'utilisaient pas de mousse ReactX. La mousse ReactX améliore également l’amorti et l’agilité pour les mouvements tels que les doubles sauts à la corde et les sprints.
« Nous avons directement écouté nos athlètes, et nous voulions mettre leurs voix au centre de tout ce que nous entreprenons », explique Erin à propos des changements apportés aux aspects fonctionnels de la chaussure.
Les commentaires des athlètes et des années d'innovation ont abouti à la création de la Metcon 10, et ces efforts se concrétisent enfin avec son lancement mondial le 4 août 2025. Devenez la meilleure version de vous-même et alimentez votre progression, entraînement après entraînement, avec la Nike Metcon la plus polyvalente à ce jour.