Jordan Brand lance la Air Jordan XXXVIII

La Air Jordan XXXVIII marque un tournant dans l'histoire des chaussures de basket Jordan. Cette sneaker intègre une nouvelle technologie de plaque, la X-Plate. Sa conception se base sur le style de jeu de Michael Jordan : jeu de jambes exceptionnel, mobilité sur le terrain et fadeaway.

Conçu pour les jeux de jambes complexes sur les parquets, ce modèle est proche du sol et apporte de meilleures sensations pour pivoter, changer de direction et défendre. Rappelant les lanières en X de la Air Jordan VIII, la nouvelle X-Plate sous le pied aide à le maintenir sur la semelle intérieure pendant des déplacements rapides.

(Contenu apparenté : Jordan Brand lance la chaussure signature Tatum 1)