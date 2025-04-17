Nike et Hyperice collaborent pour développer la Hyperboot
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Ces bottes avec technologie intégrée vont révolutionner l'échauffement et la récupération.
- En collaboration avec Hyperice, Nike a développé une technologie portable innovante. Elle est conçue pour améliorer l'échauffement et la récupération et optimiser les performances.
- Bottes Nike x Hyperice : une chaussure montante qui chauffe et masse efficacement le pied et la cheville à l'aide d'air comprimé.
Réputée pour sa technologie de récupération innovante, la marque Hyperice a collaboré avec Nike pour créer une technologie portable qui améliore le processus d'échauffement et de récupération. Les bottes Nike x Hyperice sont conçues pour permettre aux athlètes de tout donner, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition.
« Cette collaboration est le fruit de plusieurs années de travail. Nos deux marques voulaient créer ensemble des chaussures et des vêtements innovants pour les athlètes. Notre objectif : améliorer leurs performances et leur récupération, explique le fondateur et président d'Hyperice, Anthony Katz. Et ce n'est que le début. »
Cette chaussure favorise aussi bien la récupération que l'échauffement, deux étapes majeures pour le bien-être physique et mental des athlètes. « La Hyperboot prépare le corps à l'action, que ce soit pour remporter un titre ou rester debout toute la journée au travail », explique Tobie Hatfield, Senior Director, Nike Athlete Innovation.
Les bottes Nike x Hyperice sont des chaussures montantes alimentées par batterie. Elles chauffent et massent efficacement le pied et les chevilles avec de l'air comprimé dès qu'on en ressent le besoin. Des poches Normatec avec deux unités d'air sont reliées à des éléments chauffants. Ce système distribue uniformément la chaleur dans toute l'empeigne pour mieux chauffer les muscles et les tissus du pied et de la cheville. Les phases d'échauffement et de récupération durent ainsi plus longtemps. La chaleur et le niveau de compression peuvent se régler à l'aide d'un bouton situé sur la chaussure. Il existe trois niveaux différents.
Des athlètes (toutes disciplines confondues) l'ont testée. Leurs retours ont été pris en compte dans le processus d'innovation continue du produit.
« Les bottes Nike x Hyperice font désormais partie intégrante de ma routine matinale avant de rejoindre la piste pour m'entraîner, affirme l'athlète Nafi Thiam. C'est tellement agréable de commencer l'entraînement sans les raideurs que je ressens parfois le matin. »
Les athlètes affirment avoir remarqué une grande différence quand ils portaient ces bottes. Comme si l'échauffement était terminé avant même d'avoir commencé. La plupart ont souligné la sensation de « liberté » et de « légèreté » au niveau des pieds et des chevilles après une seule utilisation.
Selon Tom Kim, golfeur, « on ressent tout de suite la différence. Mes pieds sont beaucoup plus légers après avoir porté les bottes Nike x Hyperice le matin. »
Nike et Hyperice continuent de recueillir le retour des athlètes. Les deux produits sont toujours en cours de développement. La chaussure Nike x Hyperice sera disponible en Amérique du Nord sur nike.com et chez certains revendeurs Nike à partir du 17 mai 2025. Ce modèle sera disponible dans le monde entier fin 2025.