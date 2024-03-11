Tout ce qu'il faut savoir sur l'iconique Air Jordan XXXVI
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Tous les détails sur la sortie 2021 de l'inimitable ligne Nike Air Jordan sont là.
Peu de chaussures sont devenues aussi cultes que la Nike Air Jordan. Cette sneaker emblématique a été déclinée dans plusieurs modèles, chacun avec un style unique qui lui a valu de conquérir le cœur des fans. La Air Jordan XXXVI fait partie des modèles Jordan les plus convoités. Ces chaussures reprennent le look des sneakers Air Jordan classiques, avec une sensation de légèreté et des éléments plus modernes que sur les versions précédentes.
Avec tout le buzz autour de la Jordan XXXVI, c'est normal de se poser des questions. Retour sur les origines de la chaussure.
Quand est sortie la Jordan XXXVI ?
Lancée en 2021, la Jordan XXXVI suscite rapidement l'intérêt avec sa légèreté. La sneaker affiche une empeigne en jacquard tissé leno, légèrement ajouré, assez résistant pour épouser les contours du corps et offrir un maintien performant. L'empeigne est tellement respirante qu'elle peut être traversée par la lumière. Une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur repose directement sous le pied pour limiter le poids. La semelle de propreté de la chaussure est perforée pour réduire le poids et rapprocher le pied de la Zoom Air Strobel.
Cette sneaker intègre aussi une unité Zoom Air sous l'avant-pied pour une réactivité exceptionnelle sur le terrain ou dans la rue.
Quel est le prix de vente de la Jordan XXXVI ?
La Air Jordan XXXVI SE « Glory » est vendue au prix de 185 $. En ce moment, de nombreux revendeurs la proposent à un prix nettement plus élevé.
Jordan XXXVI Low ou High, laquelle est mieux ?
Ça dépend de tes besoins. La Jordan XXXVI existe en versions basse ou montante. Chacune reprend le look et les sensations uniques du modèle, avec notamment des unités Zoom intégrées et un système de plaque recouverte. Les deux modèles sont conçus pour être légers. Ils intègrent des éléments de confort comme une languette souple avec un rembourrage pour réduire la pression des lacets sur la cheville et le pied.
La Jordan XXXVI montante est idéale si tu veux plus de protection autour de la cheville. La version basse de la chaussure est plus légère avec une meilleure amplitude de mouvement.
Rédaction : Korin Miller