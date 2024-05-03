Nouveaux articles Nike pour la maternité : une brassière de sport adaptée aux tire-laits portables et des chaussures EasyOn parfaites pour la grossesse et la période post-partum

Ce qu'il faut savoir :

Les équipes Nike ont lancé deux nouveaux modèles pour l'entraînement qui t'accompagneront pendant la grossesse et la période post-partum : une brassière de sport adaptée aux tire-lait portables et des chaussures de marche faciles à mettre.

La collection Nike (M) s'agrandit avec une nouvelle robe d'entraînement pour la maternité, mais aussi des t-shirts, des débardeurs, des shorts et des leggings d'entraînement repensés.

L'app Nike Training Club ajoute à son programme d'entraînement (M)ove Like a Mother de nouveaux entraînements pour la période post-partum animés par des spécialistes.

Tout, ou presque, change pendant la grossesse et quand on devient parent. Quelle que soit l'étape de ta vie, tu peux compter sur Nike. Avec ses vêtements d'entraînement de haute qualité qui se portent facilement, la marque répond à tes besoins uniques. En collaboration avec des jeunes mamans et des personnes en période post-partum, les équipes de Nike ont créé une brassière de sport adaptée aux tire-laits portables et la première chaussure de grossesse et période post-partum EasyOn.

« L'innovation pour la maternité est tout aussi importante que n'importe quelle autre innovation Nike », déclare Kelly O'Connor, Director of Lifestyle Footwear Product chez Nike.

Fanny Ho, Senior Manager, Design Innovation chez Nike, confirme : « Les mamans et les personnes concernées par la maternité ont travaillé dur pour créer ces produits, qui devraient déjà exister depuis longtemps. »

La brassière Nike (M) Swoosh a été conçue pour offrir la structure souple qui manquait aux jeunes parents. Elle reste bien en place pour allaiter ou tirer du lait, même au milieu d'une séance d'entraînement.

Caractéristiques de la brassière Swoosh :

Compatibilité avec les tire-lait

Bretelle amovible pour allaiter

Bandeau réglable et bonnets extensibles pour s'adapter aux changements du corps

Matière avec technologie de gestion de l'humidité pour masquer les traces de lait (protection Nike contre les fuites : allaitement)

Bretelles en mousse rembourrées pour réduire la douleur sur les points de pression

Couches de mesh pour plus de confort et de respirabilité

La plupart des brassières de sport d'allaitement sont « soit trop extensibles et manquent de maintien, soit trop structurées et incapables de s'adapter aux changements de taille des seins ou aux tire-lait portables, explique Fanny. Tout au long de ce projet, nous avons parlé à un très grand nombre de femmes, qui avaient l'impression de devoir toujours faire un compromis entre confort et maintien. Nous voulions créer un produit offrant ces deux avantages. »