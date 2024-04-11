Six idées de tenue pour porter des chaussettes avec des sandales

6 idées de tenue pour porter des chaussettes avec des sandales
Conseils mode
Apporte une petite touche de confort (et de style) à tes sandales avec une jolie paire de chaussettes.
Parlons franchement : est-ce une bonne idée d'associer chaussettes et sandales ? Par le passé, ce look était plutôt réservé aux week-ends camping. Plus récemment, cette association s'est révélée être un mélange étonnamment cool.
Tu as sûrement l'habitude d'avoir les pieds nus dans tes sandales. Mais bon, pourquoi ne pas les porter autrement pour encore plus de confort ? Les chaussettes ajoutent un côté cozy. En plus, elles t'évitent d'avoir des ampoules.
L'association chaussettes et sandales (modèles sportifs, avec velcro ou claquettes simples) peut vite devenir une valeur sûre niveau style. Peu d'efforts, beaucoup de confort : cette combinaison sera parfaite pour les activités du week-end, les randos tranquilles ou les après-midis détente sur le canapé.
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Porter des chaussettes avec des sandales : 6 façons de créer un look chic
1. En mode détente
Pour prendre un café le week-end ou profiter d'un petit brunch, opte pour un look décontracté en portant des modèles sportifs et confortables. Du style, sans prise de tête : il te suffit de superposer ta chemise sur un t-shirt. Ça ira parfaitement avec un pantalon en toile effet usé (ça marche aussi avec un short quand il fait chaud).
Ajoute des sandales tout-terrain avec velcro, des chaussettes noires mi-mollet et une casquette de baseball classique. Voilà, tu peux sortir déguster une glace ou une limonade avec tes proches.
2. Touche sportive
Les maillots de foot sont une alternative originale et unique (anti-transpirante, en plus) au t-shirt classique. Adopte le style sportif et complète ton look avec une jupe de tennis à la fois mignonne et confortable.
Les sandales compensées apportent un côté moderne, surtout associées à une paire de chaussettes mi-mollet blanches classiques. Tu peux par exemple aller faire du shopping dans cette tenue. Le combo blanc sur blanc ressortira super bien pour tes balades en ville.
3. Cool et confortable
Certains jours, on a juste envie de commander à manger et de traîner sur le canapé. Quand c'est le cas, porte un survêtement ample, un débardeur court en coton et une paire de chaussettes épaisses et confortables.
Dès que ton repas arrive, il te suffit d'enfiler une paire de claquettes avec amorti pour compléter ta tenue. Pour un joli mélange de peps et de sobriété, opte pour des chaussettes couleur bleu pastel et des claquettes beiges.
4. Style d'après-match
Après un match de basket ou de foot le week-end, troque tes chaussures de sport contre une paire de claquettes bien amorties. Aucun doute : tu apprécieras cet incroyable confort pour aller prendre un petit snack après l'entraînement (ou un repas de fête) avec ton équipe. Un beau short Dri-FIT et un débardeur Dri-FIT favoriseront une meilleure évacuation de la transpiration. Parfait pour te détendre après l'effort.
5. Touche tie & dye
Amuse-toi à teindre des chaussettes et des t-shirts. Sinon, achète quelques modèles tie & dye qui ont du style pour compléter ton look. Pour aller dîner avec des proches ou faire du shopping, porte des chaussettes à motif tie & die et des sandales. Question tenue, opte pour une petite robe ajustée et un sweat rose assorti qui ajoutera du volume.
6. Sage comme une image
Réinvente ta tenue de yoga avec une touche de doré brillant. Affirme ton style avec des sandales compensées et des chaussettes mi-mollet assorties. Maintenant, tu peux passer directement du studio de yoga au café du coin pour déguster un smoothie. Ajoute une veste molletonnée bien chaude et un bob à motif tie & dye pour affronter les intempéries (ou la clim).
Rédaction : Aemilia Madden