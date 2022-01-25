Comment porter votre sweat à capuche ou sweat-shirt préféré en toute occasion

Comment porter votre sweat à capuche ou votre sweat-shirt préféré quelle que soit l'occasion
Conseils mode
Un bon sweat à capuche est suffisamment polyvalent pour que vous le portiez à la fois au travail, à la salle de sport et pour une soirée en ville. Voici comment porter vos sweat-shirts préférés.
Votre sweat à capuche vous accompagne dans toutes vos activités du quotidien. Vous sortez de la salle de sport et il fait un froid de canard ? Enfilez un sweat à capuche. Vous n'avez plus rien à porter le jour de la lessive ? Vous trouverez sûrement un moyen d'afficher un look soigné avec votre sweat-shirt. Vous cherchez une tenue à la fois élégante et sportive pour une soirée ? Ressortez cet indispensable de votre garde-robe.
Les sweats à capuches et les sweat-shirts sont si confortables et polyvalents que vous voudrez sans doute en avoir plusieurs dans votre penderie. Comme Nike propose des dizaines de modèles différents, vous pourrez rivaliser d'élégance avec un modèle en Fleece oversize ou de sobriété avec un modèle ras-du-cou et un chino. Que vous aimiez vos sweat-shirts courts, amples, tie-dye, à capuche ou zippés, voici les conseils de style dont vous avez besoin pour créer de jolies tenues pour toutes les occasions. Consultez notre lookbook complet pour trouver des idées de tenue et rester au top durant toute la saison.
Vêtements décontractés à porter au quotidien
Pour Femme :
- Enfilez un sweat à capuche oversize par-dessus un t-shirt et un legging noir, un cycliste ou un jean skinny, et vous obtiendrez une tenue naturellement chic.
- Pour une tenue sportive, portez un sweat à capuche à manches longues sur un t-shirt et un pantalon de jogging ou de survêtement. Enfilez une veste en jean ou une veste aviateur par-dessus pour être bien au chaud et associez-y des chaussures de sport d'inspiration vintage, comme des sneakers Nike Air Max par exemple.
- Optez pour un look monochrome avec un pantalon ample et un sweat-shirt ou un sweat à capuche de la même teinte pour obtenir une autre variation de tenue décontractée.
Pour Homme :
- Pour créer une tenue infaillible avec un sweat à capuche, associez votre sweat-shirt préféré à un jean slim et à des sneakers classiques, comme des Air Force 1, en noir et blanc.
- Pour un look entièrement « survêtement », choisissez un sweat à capuche oversize confortable et un pantalon de jogging ou un legging assorti. Ajoutez des chaussures de sport comme les Nike Huarache pour compléter votre tenue.
- Si vous cherchez un confort optimal, combinez un short de basketball ou un pantalon de survêtement avec un sweat à capuche de couleur unie et des Nike Air Max.
Look plus étudié
Pour Femme :
- Rentrez un sweat-shirt ras-du-cou dans un jean taille haute et associez-y un blazer et des sneakers en cuir élégantes, comme une paire de Nike Blazer, pour vous constituer une tenue idéale à porter au bureau.
- Un sweat à capuche, un sweat-shirt ou un haut à demi-zip court sera tendance si vous l'associez à une jupe midi ou une mini-jupe et à des chaussures plates ou des sandales.
- Un sweat-shirt à col cheminée ou à col châle est suffisamment habillé pour être porté avec une jupe midi en soie ou un élégant pantalon à pont pour une tenue passe-partout.
- Associez un haut à manches longues et col ras-du-cou de couleur sobre avec un pantalon chino et des sneakers en cuir épurées, et vous aurez la tenue parfaite pour votre présentation.
- Si vous cherchez une tenue professionnelle décontractée, portez un sweat à capuche noir avec un manteau sportswear et un jean foncé, ainsi que des sneakers Nike Blazer.
- Un sweat-shirt ajusté, un short chino et des lunettes de soleil constituent une tenue raffinée qui vous accompagnera durant les mi-saisons.
Looks urbains avant-gardistes
- Associez une robe à capuche à manches longues de couleur neutre avec des sneakers à semelle épaisse comme des Nike Air Force 1 au lieu de vous infliger des chaussures de ville.
- Portez un sweat à capuche sous une veste en cuir noire avec un jean skinny tendance, et vous obtiendrez une tenue intemporelle pleine de style.
- Enfilez une veste en tissu Fleece zippée par-dessus une robe à motif floral. Ajoutez des lunettes de soleil aviateur et des sneakers montantes pour obtenir une tenue décontractée à la pointe de la mode.
- Portez un sweat à capuche zippé par-dessus un t-shirt à motifs et superposez-le d'une veste en cuir ou une veste aviateur pour obtenir un look à la fois audacieux et classique.
- Portez un jean skinny noir avec un pull sobre. Ajoutez un manteau imperméable ou un trench pour rester bien au chaud. Associez le tout à une paire de Nike Blazer pour apporter une touche de couleur.
- Portez une chemise en flanelle sous un sweat à capuche zippé avec un pantalon en velours côtelé pour obtenir une tenue automnale classique.
Comment sélectionner votre nouveau sweat-shirt ou sweat à capuche préféré
- Matière : pour rester au sec et au chaud lorsque les températures varient, choisissez une matière anti-transpiration de type Nike Dri-FIT. Elle est conçue pour faciliter l'évaporation afin de ne pas vous retrouver en nage. Par temps froid, optez pour un tissu isolant et suffisamment léger de type Nike Therma-FIT.
- Coupe : les sweats à capuche et les sweat-shirts sont disponibles dans de nombreuses coupes différentes. Choisissez un modèle dans lequel vous vous sentez à l'aise, mais qui soit suffisamment polyvalent pour l'associer à de nombreux autres vêtements de votre garde-robe. Vous opterez peut-être pour une coupe oversize ou plus ajustée, en fonction de votre tenue.
- Encolure : les sweat-shirts existent en version à capuche réglable, à col cheminée, à col châle, à col ras-du-cou et plus encore. À vous de voir si vous voulez rester simple ou si vous voulez oser les détails tendance.
- Zips : certains sweats à capuche sont entièrement zippés, tandis que d'autres possèdent un demi-zip ou un quart de zip. D'autres encore sont conçus comme des pulls. Choisissez en fonction de vos préférences et des tenues que vous envisagez.
- Poches : vous voudrez peut-être un sweat à capuche avec des poches pour ne pas avoir à porter un sac à main ou un sac de sport.
- Capuche : certains sweat-shirts disposent d'une capuche, d'autres pas. L'idéal serait d'avoir à la fois un sweat à capuche et un haut à col ras-du-cou dans votre garde-robe, car ils peuvent être associés différemment et sont conçus pour différentes conditions météorologiques.
Questions fréquemment posées
Comment porter un sweat-shirt ?
Un sweat-shirt est un vêtement polyvalent qui peut être porté avec un pantalon, un jean, un jogging, une jupe et une robe. Il est idéal pour des superpositions avec une variété de hauts et de vestes et peut être associé à différents modèles de chaussures. Avec le bon sweat-shirt, il est possible d'obtenir un style urbain décontracté ou une tenue professionnelle soignée. Consultez notre lookbook complet pour plus de conseils.
Quelle coupe choisir pour un sweat-shirt ?
Tout dépend du style que vous souhaitez obtenir avec votre tenue. Une coupe ample et oversize se marie bien avec un legging ou un jogging pour un look décontracté, tandis qu'une coupe courte ou ajustée se prête mieux à des tenues plus habillées.