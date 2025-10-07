Neuf idées cadeaux Nike pour son frère

C'est un indispensable pour tout amateur de fitness, mais c'est un équipement auquel on ne pense pas forcément. Les sacs de sport et les sacs à dos peuvent tous les deux remplir cette fonction‎. Les sacs à dos sont plus polyvalents et permettent de passer facilement du travail à la salle, tandis que les sacs de sport sont plus grands et possèdent souvent des poches permettant de ranger à part les affaires trempées de sueur, comme les chaussures ou les vêtements.

Pour ceux qui fréquentent assidûment les salles de sport, préférez un sac de sport. Nike propose différentes tailles, des modèles de 24 litres pouvant accueillir une tenue et des chaussures de rechange aux modèles de 95 litres suffisamment spacieux pour les sports nécessitant pas mal de matériel comme la boxe, mais pouvant également être utilisés comme sac de voyage. Si tu n'arrives pas à te décider, opte pour un sac de taille moyenne (avec une capacité de 50 à 60 litres).

(Contenu apparenté : 13 essentiels Nike à glisser dans son sac de sport)