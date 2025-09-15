Les meilleures idées cadeaux, d'après les coachs Nike
Guide d'achat
Les pros du fitness Nike partagent leurs idées de cadeaux à offrir à leurs proches pour les fêtes de fin d'année, et pour d'autres occasions.
Rien de mieux que de surprendre ses proches avec un cadeau qui leur fait plaisir et qu'ils utiliseront au quotidien. Si vous cherchez des idées de cadeaux Nike pour les passionnés de sport de votre entourage, un nouvel équipement d'entraînement ou des vêtements d'athleisure confortables font toujours un carton, quel que soit leur âge.
Les coachs Nike célèbrent le mouvement sous toutes ses formes, du cyclisme à la renfo, en passant par le yoga et la marche active. C'est pourquoi nous avons demandé à trois d'entre eux de partager leurs idées cadeaux Nike incontournables.
(Contenu apparenté : Les 7 meilleures idées de cadeaux Nike pour le running)
La liste de courses de Betina Gozo, coach Nike
1. Sweat à capuche confortable
Qu'elle accompagne ses clients lors de séances intenses ou qu'elle se détende entre deux entraînements, la coach Nike Betina Gozo adore enfiler le sweat à capuche court Nike Sportswear Phoenix Fleece. Ce sweat à capuche ample est parfait pour les personnes actives intransigeantes sur le style. Le zip bidirectionnel du sweat à capuche ajoute de la polyvalence et permet de jouer avec différentes silhouettes.
2. Leggings confortables
« Le legging taille haute Nike Zenvy est mon préféré depuis sa sortie, explique Betina Gozo. Je peux m'entraîner, faire du yoga ou simplement me détendre chez moi ou faire des courses. J'adore la sensation qu'il procure. » Elle ajoute que la longueur 7/8 est idéale pour sa taille de 1,63 m.
3. Adorables ensembles et chaussures pour bébé et tout-petit
L'athleisure n'est pas réservé aux adultes. Les bébés et enfants de votre entourage sont également concernés. Betina Gozo affirme que le catalogue Nike regorge d'idées cadeaux pour les enfants de vos proches. Pour les bébés, elle recommande la Nike Swoosh 1, fabriquée avec le matériau Flyknit emblématique de Nike et dotée d'une sangle auto-agrippante facile à utiliser. Si l'enfant pour lequel vous faites des achats est plus âgé, pensez à la chaussure à enfiler Nike Dynamo Free. Bien sûr, aucune chaussure n'est complète sans un joli ensemble assorti. Gozo porte son choix sur le Nike Ready, Set! à manches longues et l'ensemble Nike à manches courtes.
La liste de courses de Lauren Schramm, coach Nike
1. Des sneakers lifestyle cool
S'il y a une chose à laquelle l'entraîneuse Nike Lauren Schramm ne peut pas résister, c'est bien une sneaker aux coloris audacieux et amusants. « Je reçois des compliments à chaque fois que je porte mes chaussures Nike Vomero 5, dit-elle. Elles sont confortables à porter toute la journée et elles s'assortissent à n'importe quelle tenue. » Elle aime particulièrement le coloris rose.
2. Chaussures de running élégantes
« Je recommande vivement les chaussures Nike Vomero Plus à tous ceux qui veulent se mettre à courir ou qui font déjà des runnings longue distance, déclare Lauren. On a l'impression de courir sur un nuage. Elles me donnent envie de courir presque tous les jours. »
3. Chaussures d'entraînement durables
Lauren Schramm suggère les Metcon 10 pour les amateurs de sauts et de renfo à la salle de sport. « Ce modèle est encore plus flexible et réactif que les précédents, on peut bouger comme on le souhaite », explique-t-elle.
La liste de courses de Jonah Kest, coach Nike
1. Un short respirant
« Le short polyvalent Nike Unlimited Dri-FIT 5 est mon incontournable, car il bouge avec moi, que je pratique des salutations au soleil ou que je fasse une séance de HIIT rapide, explique Jonah Kest, coach Nike. La doublure intérieure offre un soutien idéal, sans besoin d'une couche supplémentaire, et le tissu est léger, même sous la chaleur de Miami. »
2. Hauts d'entraînement près du corps
Jonah Kest préfère la liberté d'un débardeur lors des journées chaudes ou des entraînements particulièrement intenses. C'est pourquoi il recommande d'offrir aux passionnés de fitness le débardeur ajusté sans manches Dri-FIT Nike Pro pour homme. « Il me donne une liberté de mouvement totale pour les bras et une sensation de légèreté », dit-il.
3. Sac d'entraînement fonctionnel
Qui n'apprécie pas de recevoir un nouveau sac de sport, surtout lorsqu'on est souvent en déplacement. Le sac de sport d'entraînement Nike Brasilia est le sac de prédilection de Jonah. « Ce sac m'accompagne partout, des retraites aux studios, en passant par les aéroports, dit-il. La poche à chaussures ventilée garde mon tapis et mes vêtements propres et frais, et elle est juste de la bonne taille pour un changement de vêtements, mon ordinateur portable et des snacks pour la route. »
4. Chaussures de running sur route légères
Si la personne pour qui vous faites des achats est un runner sur route passionné qui s'entraîne parfois à la vitesse sur la piste, la chaussure Nike Free Run 5.0 est le cadeau tout désigné. « On a la sensation d'être pieds nus, mais avec suffisamment d'amorti pour les sprints ou les longues marches, explique Jonah Kest. Je les enfile après les cours et je me sens toujours léger. »
5. Tapis de yoga polyvalent
Il n'est pas nécessaire de faire du yoga tous les jours pour apprécier un bon tapis. Le tapis de yoga réversible Nike (4 mm) est le cadeau idéal pour ceux qui ont parfois du mal à penser à s'étirer après l'effort ou une longue journée debout. Ce cadeau Nike est un excellent choix pour les personnes qui font du yoga, quel que soit leur niveau. « J'ai enseigné sur ce tapis partout, des plages aux toits des hôtels, explique Jonah Kest. Un côté offre une surface adhérente, qui m'aide à rester bien en place sur le tapis, même quand je suis en sueur. L'autre est plus lisse, ce qui en fait une excellente option pour les enchaînements lents et réparateurs. Le tapis est assez léger pour voyager, mais il reste solide. »