Huit conseils aux runners pour une alimentation saine

On fait facilement l'impasse sur l'hydratation alors même qu'elle est essentielle. Après tout, il suffit de boire quand on a soif, non ? Pour les runners, la question n'est toutefois pas si simple.

Lorsque vous transpirez, vous perdez des électrolytes et des fluides dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement. Cela peut survenir rapidement, et si vous ne remplacez pas ce que vous perdez, vous risquez d'avoir des problèmes, explique Brian St. Pierre, diététicien certifié et directeur de la nutrition chez Precision Nutrition. « L'une des principales causes de blessure sportive, quelle que soit l'activité, est la déshydratation et l'épuisement, explique-t-il. Si vous pouvez maintenir l'hydratation, vous réduisez considérablement votre risque de blessure. » (Des études suggèrent que la déshydratation pourrait diminuer l'endurance musculaire, et ainsi augmenter les risques d'entorse ou de foulure).

Pour garder votre énergie et vos forces, vous devez maintenir vos réserves d'eau à un niveau élevé avant, pendant et après l'entraînement. « Votre corps ne peut pas s'adapter à la déshydratation, confie Brian St. Pierre, alors pour optimiser vos performances au maximum, l'objectif pour vous est de rester hydraté en permanence. »

Un bon conseil pour les runners : buvez 12 à 16 verres d'eau de 25 cl par jour, en particulier les jours chauds où vous sortez vous entraîner dehors, dit Ryan Maciel. Si vous avez du mal à boire autant d'eau, vous pouvez manger plus de fruits et de légumes riches en eau. Cela contribuera à augmenter votre consommation d'eau, ajoute Brian St. Pierre.

Emportez une bouteille d'eau pour chaque run de plus de 15 minutes, conseille Ryan Maciel, et buvez quelques gorgées toutes les 15 à 20 minutes. Si vous prévoyez de battre le pavé pendant plus de 90 minutes, il recommande de prendre une boisson sportive pour refaire le plein d'électrolytes, comme le sodium et le potassium, que vous évacuez par la transpiration. Et un jour de compétition, avalez un petit quelque chose à chaque fois que vous passez devant un poste de ravitaillement, même si ce n'est qu'une petite gorgée d'eau.

En parlant des jours de compétition, veillez à rester bien hydraté tout au long de la semaine qui précède l'événement pour maintenir un haut niveau de liquide dans le corps. Si vous attendez la veille au soir, ou pire, le jour même, pour boire plus d'eau, vous ne parviendrez pas à compenser les effets néfastes que la déshydratation aura pu avoir sur votre entraînement jusqu'ici, ajoute Ryan Maciel.

Enfin, n'oubliez pas de vous hydrater après votre run. Une astuce pour s'assurer que vous avez bien compensé la perte de fluides consiste à vous peser avant et après votre run, explique Brian St. Pierre. La différence correspond à peu près à la quantité d'eau que vous devriez boire pour être parfaitement prêt lors de votre prochain entraînement.