L'histoire de la Nike Huarache

En 1991, Nike a lancé une chaussure qui ne ressemblait à aucune autre.

« Le design était tellement différent qu'il n'y avait même pas besoin de Swoosh », explique Tinker Hatfield, qui a piloté le projet. Il se souvient de ce que certaines personnes disaient : « On ne peut pas concevoir une chaussure Nike sans un grand Swoosh sur le côté. »

« Mon avis à moi, c'est que cette chaussure était tellement unique que seule la marque Nike aurait eu le cran de faire quelque chose comme ça, alors pas besoin d'un Swoosh », explique Tinker Hatfield.