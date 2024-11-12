Guide officiel des tailles et astuces pour la Air Jordan 4

Il ne faut pas oublier que la Air Jordan 4 Retro a été conçue en 1989. Les techniques de conception et les matières utilisées sont le reflet de cette époque.

Des modifications ont donc été apportées à la Air Jordan 4 Retro SB sortie au printemps 2023, pour la remettre au goût du jour. Sur la SB, le motif a été modifié pour plus de confort, en particulier à l'avant-pied. Pour toutes les versions de la Air Jordan 4 Retro SB, on te conseille de prendre ta pointure habituelle.