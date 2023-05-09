Greater Goods : la collection Nike Re-Creation Nike GB

Re-Creation à Londres avec Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation à Londres avec Greater Goods
Nike Re-Creation débarque à Londres avec une collection limitée d'articles réutilisés par Greater Goods. Rejoins-nous et découvre la collection par le prisme du designer qui en est à l'origine, Jaimus.
À la rencontre du designer
Jaimus est né et a grandi à Londres. Il a toujours été curieux du fonctionnement des objets et adore quand ils se mettent en action. Pour développer son talent, il a obtenu un diplôme en Design graphique et média. Sa découverte du recyclage est venue tout aussi naturellement : alors qu'il apprenait à coudre, Jaimus a commencé à réutiliser les tissus d'objets existants. De là sont nés son amour pour le recyclage et sa première création : une veste transformée en sac. Aujourd'hui, des années plus tard, il est le fondateur de Greater Goods, un projet de design basé à Londres dont l'objectif est de créer des produits astucieux. Au lieu de jeter les vêtements abîmés, leur approche est de conserver les éléments pouvant encore être utilisés pour créer une pièce unique.
Revisiter les anciennes affaires
« Notre processus créatif est assez large, mais on prend chaque vêtement comme il est », explique Jaimus alors qu'on s'installe pour parler de la dernière collection Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirée de sa ville natale. « La collection qu'on crée au studio est composée de plus de 20 pièces, chacune étant unique, mais on a aussi une collection confectionnée en usine, qu'on crée nous-mêmes avant de l'envoyer en production. » Ces deux collections proposent des vêtements lifestyle et sportswear. La collection lifestyle est directement revisitée par Jaimus et son équipe. Les tissus plus complexes de la collection sportswear sont directement confiés à Nike. « Créer à grande échelle est tout nouveau pour nous. On a dû repenser complètement notre processus créatif. Mais avec l'aide de Nike, tout s'est très bien passé ».
La ville de Londres a aussi joué un rôle important dans la création de cette collection. « Le style de Londres est très varié, on trouve de tout, précise Jaimus. Et il y en a pour tous les goûts. » Cette idée est présente dans la collection Re-Creation, avec des pièces uniques créées à partir de différents styles. En réalité, les plus grandes idées de Jaimus viennent de la communauté créative locale. « Elle est en constante évolution, il y a toujours de nouveaux projets. M'impliquer dans cette communauté et puiser mon inspiration auprès des personnes que je connais m'a beaucoup apporté. »
Découvre les nouveautés
Nike Re-Creation est un nouveau pas en avant dans notre mission Move to Zero visant l'objectif zéro déchet, zéro carbone. La dernière collection Re-Creation par Jaimus et Greater Goods est uniquement disponible au NikeTown London. Découvre ci-dessous comment y aller et visite la page nike.com/sustainability pour en savoir plus sur nos dernières innovations.
Nike Re-Creation
Re-Creation à Londres avec Greater Goods
Nike Re-Creation débarque à Londres avec une collection limitée d'articles réutilisés par Greater Goods. Rejoins-nous et découvre la collection par le prisme du designer qui en est à l'origine, Jaimus.
À la rencontre du designer
Jaimus est né et a grandi à Londres. Il a toujours été curieux du fonctionnement des objets et adore quand ils se mettent en action. Pour développer son talent, il a obtenu un diplôme en Design graphique et média. Sa découverte du recyclage est venue tout aussi naturellement : alors qu'il apprenait à coudre, Jaimus a commencé à réutiliser les tissus d'objets existants. De là sont nés son amour pour le recyclage et sa première création : une veste transformée en sac. Aujourd'hui, des années plus tard, il est le fondateur de Greater Goods, un projet de design basé à Londres dont l'objectif est de créer des produits astucieux. Au lieu de jeter les vêtements abîmés, leur approche est de conserver les éléments pouvant encore être utilisés pour créer une pièce unique.
Revisiter les anciennes affaires
« Notre processus créatif est assez large, mais on prend chaque vêtement comme il est », explique Jaimus alors qu'on s'installe pour parler de la dernière collection Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirée de sa ville natale. « La collection qu'on crée au studio est composée de plus de 20 pièces, chacune étant unique, mais on a aussi une collection confectionnée en usine, qu'on crée nous-mêmes avant de l'envoyer en production. » Ces deux collections proposent des vêtements lifestyle et sportswear. La collection lifestyle est directement revisitée par Jaimus et son équipe. Les tissus plus complexes de la collection sportswear sont directement confiés à Nike. « Créer à grande échelle est tout nouveau pour nous. On a dû repenser complètement notre processus créatif. Mais avec l'aide de Nike, tout s'est très bien passé ».
La ville de Londres a aussi joué un rôle important dans la création de cette collection. « Le style de Londres est très varié, on trouve de tout, précise Jaimus. Et il y en a pour tous les goûts. » Cette idée est présente dans la collection Re-Creation, avec des pièces uniques créées à partir de différents styles. En réalité, les plus grandes idées de Jaimus viennent de la communauté créative locale. « Elle est en constante évolution, il y a toujours de nouveaux projets. M'impliquer dans cette communauté et puiser mon inspiration auprès des personnes que je connais m'a beaucoup apporté. »
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Nike Re-Creation est un nouveau pas en avant dans notre mission Move to Zero visant l'objectif zéro déchet, zéro carbone. La dernière collection Re-Creation par Jaimus et Greater Goods est uniquement disponible au NikeTown London. Découvre ci-dessous comment y aller et visite la page nike.com/sustainability pour en savoir plus sur nos dernières innovations.