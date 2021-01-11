Fitzroy Lions : un pouvoir fédérateur
Communauté
Du haut de ses 17 ans, Abdulmalik Abdurahman souhaitait créer une communauté ouverte aux enfants de tous horizons : le Fitzroy Lions Club était né.
Dans notre série, « Premiers appuis », nous dressons le portrait de personnes aux quatre coins du monde qui sont convaincues qu'elles peuvent transformer leur communauté et le monde grâce au football et au sport.
Pour Abdulmalik Abdurahman, ce changement consiste à aider les jeunes sans moyens des quartiers défavorisés de Melbourne, en Australie. C'est ainsi qu'il a fondé le Fitzroy Lions Soccer Club, une structure où les enfants peuvent jouer gratuitement. Ayant ce même objectif de permettre aux filles et aux garçons de pratiquer un sport, Nike s'est associée aux Lions dès leur première saison en 2018, apportant son soutien sous la forme de financements, ainsi que de tenues et de chaussures d'entraînement et de match.
À l'heure actuelle, la pratique du football n'est plus tout à fait la même, chez les Fitzroy Lions et partout ailleurs. Pourtant, partout dans le monde, le sport continue d'être une source d'inspiration, démontrant ce dont nous sommes capables lorsque nous nous unissons.
Découvrez ci-dessus le deuxième épisode de « Premiers appuis », filmé en décembre 2019 à Melbourne, en Australie, et continuez à lire cet article pour en apprendre davantage sur les membres du Fitzroy Lions SC.
« Le Fitzroy Lions Soccer Club est un club de football unique en Australie, explique son fondateur Abdulmalik Abdurahman. C'est de cette façon que les gens devraient se souvenir de nous : un club de football unique. »
L'histoire d'Abdul est elle-même peu ordinaire et tout aussi mémorable. Né en Éthiopie, il arrive à Melbourne alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Dès le début, le football a été un moyen de rester proche de sa culture tout en trouvant un terrain commun avec son pays d'adoption. Pourtant, quelques années plus tard, lorsque les frais ont commencé à s'accumuler, Abdul a dû abandonner sa passion.
« Je ne pouvais plus payer les cotisations, et je me suis dit qu'il fallait remédier à cette situation », se souvient Abdul.
Et c'est ce qu'il a fait. En 2013, Abdul fonde le Fitzroy Lions Club.
« Pour moi, il n'y a pas de doute : le football doit être une activité gratuite, et chez les Fitzroy Lions, nous veillons à ce que les enfants issus de notre communauté aient la possibilité de faire du sport et de jouer, explique Abdul. Il n'y a pas de cotisations, ni de frais à payer pour jouer. »
Sept ans ont passé, et le club fait bien plus qu'offrir aux enfants la possibilité de jouer au football : il rassemble les gens.
« Selon moi, c'est exactement ce à quoi sert le club : rassembler les gens et leur permettre de mieux se connaître à travers le sport, précise Abdul. Ils ne se contentent pas de jouer ensemble, ils essaient de se trouver davantage de points communs. »
« Lorsque je jouais dans un autre club, mon amie et moi étions les seules musulmanes de l'équipe. Et on voyait bien les regards que les gens posaient sur nous. J'ai commencé à jouer ici et, au fil du temps, je me suis sentie toujours plus à l'aise, parce que mes coéquipières portent le hijab. J'ai le sentiment qu'on brise un stéréotype. »
Hanan
Joueuse
« Notre coach nous fait faire beaucoup d'exercices, souvent très difficiles. Il dit toujours : "Ça ne devient pas plus facile. Au contraire, c'est chaque fois plus difficile. Et c'est ce qui fait de vous de meilleurs joueurs, de meilleurs sportifs." Et quand les choses deviennent vraiment difficiles et qu'on a envie d'abandonner, on se motive entre nous. Je suis reconnaissant de ce que m'apportent mes coéquipiers. »
Tuji
Joueur
Ce reportage a été réalisé en décembre 2019.