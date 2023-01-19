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Podcast Trained : Trouve l'authenticité avec Fabian Domenech

Coaching

Le professeur de yoga Nike Fabian Domenech a enseigné partout dans le monde. Découvre ce qu'il a appris sur lui-même et son travail tout au long de son parcours.

Dernière mise à jour : 29 juin 2023
2 min. de lecture
Le professeur de yoga Nike Fabian Domenech explique comment être soi-même

Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.

Au cours des dix dernières années, le nombre de personnes pratiquant le yoga aux États-Unis a quasiment triplé. Et ce n'est pas une surprise pour Fabian Domenech. Quand il a découvert cette activité, il jonglait entre des débuts dans la mode, un travail à temps plein dans le secteur des services et un job de coach de CrossFit à Londres. Le yoga, la méditation et ses voyages dans le monde entier lui ont appris le pouvoir de l'estime de soi et l'importance du détachement. Dans cet épisode, le prof de yoga Nike et coach de CrossFit rejoint la présentatrice Jaclyn Byrer pour évoquer la santé mentale et le sentiment d'appartenance que lui apporte le sport, et donner un aperçu du contenu de ses séances.

« Je pense que le yoga est indispensable pour se recentrer, pour améliorer nos qualités humaines. Il y a beaucoup de personnes sur terre, mais finalement très peu d'êtres humains. Pour moi, le yoga nous permet de retrouver notre humanité. »

Fabian Domenech
Professeur de yoga et coach CrossFit

Écouter

Tu as une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Tu souhaites suggérer une personne à inviter ou un sujet à aborder ? Envoie un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.

Date de première publication : 19 janvier 2023

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