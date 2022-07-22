Sept variantes des relevés de bassin qui pimenteront votre prochain entraînement

Relativement accessibles et à faible impact, les relevés de bassin complètent à la perfection n'importe quelle routine de renforcement. Et vous ne serez jamais à court de variantes à essayer, en sachant que la plupart ciblent les trois principaux groupes de muscles de vos fessiers. Ces mouvements font également travailler les ischio-jambiers et les abdominaux.

« Les relevés de bassin au poids du corps depuis le sol sont un excellent point de départ pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé leurs fessiers », explique James Shapiro, titulaire d'une Maîtrise en sciences et coach personnel certifié par la NASM. Il ajoute qu'au bout d'un certain temps, vous devrez essayer des variantes plus difficiles pour continuer à voir des progrès au niveau du renforcement et des muscles.

James Shapiro et Vanessa Windt, coach personnelle certifiée par l'ISSA, ont compilé ci-dessous sept variantes des relevés de bassin que vous pourrez tester lors de vos prochains entraînements. Mais avant d'aller plus loin, voici un petit rappel sur la bonne manière de faire des relevés de bassin basiques au poids du corps :

Mettez-vous en position allongée sur le dos, les genoux fléchis et les pieds posés sur le tapis, écartés dans l'alignement des hanches.

Rentrez légèrement le bassin et contractez vos abdominaux.

Appuyez doucement sur vos talons pour soulever le bassin vers le plafond tout en gardant le haut du corps au sol.

Contractez les fessiers au sommet du mouvement.

Ramenez doucement le bassin au sol.

« Il est important que vos fessiers soient le principal muscle qui travaille, et non pas le bas du dos », précise Vanessa Windt. Pour cela, faites attention à ne jamais cambrer le dos pendant l'exercice. Gardez la ceinture abdominale contractée, le bassin légèrement rentré et la colonne vertébrale en position neutre.

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Si vous sentez que vos quadriceps (les muscles à l'avant de vos cuisses) travaillent plus que les fessiers, c'est que vos pieds sont probablement trop rapprochés de votre corps ou que vous poussez avec les orteils, ajoute Vanessa. Pour éviter cela, veillez à pousser avec les talons et à ce que vos genoux forment un angle de 90 degrés lorsque vous êtes en position haute.

Une fois que vous maîtrisez les relevés de bassin au poids du corps, mettez la barre plus haut avec ces variantes.