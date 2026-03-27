Les meilleurs exercices pour tonifier l'intérieur des cuisses

Renforces-tu l'intérieur de tes cuisses lors de tes entraînements de jambes ? Les muscles de l'intérieur des cuisses, qui sont en grande partie constitués des adducteurs de la hanche, t'aident à effectuer chaque foulée, squat, saut et mouvement latéral. L'entraînement de ces muscles renforce le bas du corps, améliore l'équilibre et la coordination et favorise un meilleur mouvement dans le sport et la vie quotidienne.

Les adducteurs ne se contentent pas de tirer tes jambes vers ta ligne médiane, explique Waz Ashayer, entraîneur personnel certifié par la NASM et Super Trainer BODi. « Ils jouent également un rôle clé dans des activités comme la course, le changement de direction, l'agilité et même l'équilibre lors de l'exécution de tout mouvement sur une seule jambe. »

Les exercices de renforcement de l'intérieur de la cuisse suivants ciblent tes adducteurs, en utilisant uniquement le poids de ton corps ou une résistance légère. Ils sont conçus pour s'intégrer à ta routine quotidienne de travail des jambes ou lorsque tu veux faire un entraînement rapide à la maison à la mi-journée.