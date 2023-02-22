Tout ce que tu dois savoir sur les fractures de fatigue

Dans un monde idéal, tu serais toujours capable de réaliser des performances à une intensité maximale, en te surpassant pour atteindre de nouveaux records personnels. En réalité, les blessures peuvent survenir (et surviennent). Certaines blessures peuvent évoluer vers des fractures de fatigue lorsque la douleur pourtant persistante reste ignorée.

Les fractures de fatigue surviennent plus fréquemment au niveau des membres inférieurs, comme les pieds et les jambes, déclare le Dr Kenneth Jung, chirurgien orthopédique spécialiste du pied et de la cheville à l'Institut Cedars-Sinai Kerlan-Jobe de Los Angeles et consultant en matière de pied et de cheville auprès des Rams de Los Angeles.

Si les fractures de fatigue sont courantes, la blessure elle-même peut sembler quelque peu obscure. Voici ce qu'il faut savoir sur les symptômes des fractures de fatigue, comment elles se produisent et les mesures à prendre pour traiter la zone touchée.