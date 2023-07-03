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Dernière mise à jour : 3 juillet 2023
6 min. de lecture

En partenariat avec Rebel Girls

Exercices dynamiques

Au foot, on s'amuse. On a donc créé des exercices dans cet esprit. Essaie-les, améliore ta technique et mets au défi tes potes et ta famille. C'est parti !

Exercices de football pour les filles - Nike

Exercice : tirs de chaussettes

Roule une paire de chaussettes (propres ou sales) en boule, et prends un panier à linge, une corbeille ou un sac vide.

Mode Facile

• Place le panier à une distance de quatre pas.

• Tiens les chaussettes roulées en boule dans une main.

• Lâche la boule et vise le panier en tirant au pied*.

• Tu marques cinq points à chaque fois que la balle entre dans le panier.

• Tu marques un point à chaque fois que tu touches le panier. Combien de points arrives-tu à marquer en 10 essais ?

• Est-ce que tu peux battre ton meilleur score ?

Mode Intermédiaire

• Si tu veux, essaie de faire pareil avec l'autre pied (ton pied faible).

• Si tu arrives à l'envoyer dans le panier, tu marques 10 points.

• Si tu touches le panier, tu marques cinq points.

• Est-ce que tu peux battre ton meilleur score ? Comment as-tu fait ?

À deux

• Tu peux aussi jouer contre une personne de ta famille ou de ta classe.

• Tirez 10 fois à tour de rôle. Qui a marqué le plus de points ? Comment ton adversaire s'y est pris ?

• Qu'as-tu appris en regardant ton adversaire jouer ?

• Fais deux compliments à ton adversaire sur sa performance pendant ses essais.

* Tu peux aussi lancer les chaussettes à la main, si tu veux !

Exercices de football pour les filles - Nike

Exercice : un max de jongles

Forme un petit cercle au sol avec des cônes, de la craie, des cubes… bref, tout ce que tu trouveras ! Ensuite, attrape un ballon de foot.

Mode Facile

• Règle un minuteur sur 30 secondes.

• Combien de jongles arriveras-tu à faire au pied en 30 secondes, sans faire sortir le ballon du cercle ?

• Est-ce que tu peux battre ton meilleur score ?

Mode Intermédiaire

• Règle un minuteur sur 30 secondes.

• Cette fois, essaie de jongler avec différentes parties de ton pied, comme la pointe, les lacets, la semelle, le talon, ou encore l'intérieur et l'extérieur du pied.

• Combien de jongles peux-tu faire en 30 secondes ?

• Pour corser le défi, recommence, mais cette fois, sans utiliser deux fois de suite la même partie du pied.

• Qu'est-ce qui t'a permis d'obtenir ton meilleur score ?

À deux

• Si tu t'en sens capable, mets au défi une personne de ta famille ou de ta classe.

• Combien de jongles arriverez-vous à faire à deux en 30 secondes ?

• Réfléchissez à la manière d'obtenir le meilleur score en équipe.

Exercices de football pour les filles - Nike

Exercice : face au mur

Tout ce qu'il te faut, c'est un ballon et un mur. Alors c'est parti !

Mode Facile

• Envoie le ballon contre le mur comme si tu voulais faire une passe.

• Quand il revient vers toi, essaie de l'arrêter ou de le renvoyer en utilisant une partie différente du pied à chaque fois.

• Combien de parties du pied différentes peux-tu utiliser ? Est-ce que tu arriveras à garder le contrôle du ballon ?

Mode Intermédiaire

• Cette fois, envoie le ballon plus haut sur le mur.

• Essaie d'arrêter le ballon ou de le renvoyer sur le mur, mais cette fois en utilisant d'autres parties de ton corps, comme la poitrine, la tête ou les pieds.

• Combien de parties du corps différentes peux-tu utiliser ?

À deux

• Si tu t'en sens capable, mets au défi une personne de ta famille ou de ta classe.

• Combien de fois pouvez-vous envoyer et arrêter le ballon avec les pieds en équipe ?

• Pouvez-vous arrêter le ballon avec une partie différente du pied à chaque fois ?

• Vous pouvez aussi jouer en tant qu'adversaires : faites des passes difficiles pour que l'autre ait du mal à rattraper le ballon.

• Encouragez-vous mutuellement et entraidez-vous pour progresser ensemble !

Exercices de football pour les filles - Nike

Exercice : jeu de quilles

Attrape 10 jouets ou objets que tu peux renverser sans les abîmer. C'est le moment de faire un strike !

Au pied

• Dans cette activité, on appellera tes objets des « quilles ».

• Dispose les quilles en triangle. Le plus simple, c'est de créer quatre rangées (une quille, deux quilles, trois quilles et quatre quilles).

• Place-toi à environ deux mètres des quilles.

• Frappe le ballon en direction des quilles, en essayant d'en renverser le plus possible.

• À chaque tir, compte combien de quilles sont tombées.

• Répète les étapes précédentes cinq fois et additionne le nombre total de quilles que tu as fait tomber.

• Est-ce que tu arrives à battre ton meilleur score à chaque fois ? Comment as-tu fait pour obtenir ton meilleur score ?

À la main

• Dispose les quilles en triangle, comme pour l'exercice de tir au pied.

• Place-toi à environ trois mètres des quilles.

• Lance le ballon et vois combien de quilles tu arrives à faire tomber.

• Pour augmenter la difficulté, essaie de lancer le ballon de plus loin, ou dispose les quilles différemment.

À deux

• Si tu t'en sens capable, mets au défi une personne de ta famille ou de ta classe.

• Fixez les règles pour que tout le monde puisse jouer : à la main ? Au pied ? À quelle distance des quilles allez-vous commencer ? Avec combien de quilles ? Dans quelle forme allez-vous les disposer ?

• N'oublie pas d'encourager tes partenaires de jeu, et entraidez-vous tout au long de la partie !

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Exercices de football pour les filles - Nike

Date de première publication : 3 juillet 2023