Comment savoir si vous devez porter des gants de golf
Guide d'achat
Un gant de golf bien ajusté vous permet d'améliorer votre jeu en vous apportant adhérence et confort. Voici comment trouver les gants Nike à glisser dans votre sac de golf.
Même s'il n'est pas indispensable de porter un gant de golf pour faire une partie, un modèle bien ajusté peut être utile et améliorer les performances des joueurs et joueuses : cela peut aider chaque drive à aller plus loin, empêcher vos mains de fatiguer pendant la partie, et même vous donner des indices sur ce qui va (et ne va pas) au niveau de votre swing. C'est la raison pour laquelle vous verrez la plupart des professionnels porter un gant de golf en tournoi. Nous vous expliquons ci-dessous comment un gant de golf peut vous aider à améliorer votre jeu, et comment trouver le bon modèle Nike à glisser dans votre sac.
Quels avantages offre un gant de golf ?
Les gants de golf contribuent à créer plus d'adhérence entre la main et le club, ce qui permet un meilleur contrôle de ce dernier sans avoir besoin de contracter trop fort les mains et les avant-bras. Lorsque le bras qui dirige (le bras gauche pour les personnes droitières ou le bras droit pour les personnes gauchères) a une meilleure accroche sur le club, cela lui permet de tirer le club tout au long du swing, au lieu de laisser le bras arrière pousser le club. Cette manière d'effectuer un swing (en sollicitant davantage le bras avant que le bras arrière) est probablement l'une des techniques qui fait la supériorité du swing des golfeurs et golfeuses pro, d'après une analyse de recherches portant sur les blessures de golf, publiée par le Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.
Et le fait de tirer le club avec le bras avant (grâce à cette meilleure adhérence) présente d'autres avantages que le seul fait de mieux frapper la balle. Cela peut également réduire le risque de blessures du coude, d'après cette même analyse. Ces blessures, qui surviennent souvent lorsque vous agrippez le club trop fort, sont parmi les plus courantes chez les personnes pratiquant le golf en amateur.
Trois avantages des gants de golf pour améliorer votre jeu
1.Des drives plus longs
Dans une étude menée par Research in Sports Medicine, les scientifiques ont découvert que les golfeurs et golfeuses qui portaient des gants présentaient une vitesse de club et de balle plus élevée avec un bois n°1, ce qui donnait des drives allant 9 mètres plus loin en moyenne. Cette distance supplémentaire ne paraît peut-être pas énorme, mais d'après une étude publiée dans le rapport Distance Insights de 2020 de la United States Golf Association, une augmentation de 14 mètres de la distance de drive peut permettre de gagner un coup sur le score total, en partie parce que la longueur des trous ne cesse d'augmenter. Entre 2004 et 2018, la longueur du Par 4 et du Par 5 a augmenté d'environ 4,5 mètres en moyenne. Par conséquent, en gagnant 9 mètres sur un drive, cela signifie que la balle arrive aussi près du trou que cela aurait été le cas il y a 20 ans, avec un drive plus court.
2.Des informations sur votre prise et votre technique de swing
Les gants de golf s'usent généralement en premier au niveau de la partie charnue de la paume de main. Si c'est le cas, cela ne veut pas seulement dire que le gant est en train de s'user, mais que la prise du golfeur ou de la golfeuse a également un impact négatif sur son jeu. Cette usure au niveau de la paume indique en effet que vous tenez le club dans la paume de votre main au lieu de le tenir entre les doigts. Le fait d'agripper le club avec les doigts permet au poignet d'être plus libre de ses mouvements pour le swing, ce qui peut permettre d'améliorer la distance et, encore plus important, de réduire les risques de faire un slice ou un hook.
3.De meilleures sensations et plus d'assurance
Si vous aimez la sensation de porter un gant, écoutez votre corps. De la même manière que votre dialogue intérieur peut améliorer vos performances, le fait d'être à l'aise et de se sentir meilleur(e) avec un équipement peut également y contribuer. Les scientifiques qui étudient la technologie d'adhérence dans le sport affirment qu'une meilleure adhérence peut contribuer à un meilleur ressenti des autres équipements (comme le club de golf) et à une amélioration du « niveau de performance perçu ». Le mental et l'état d'esprit sont très importants. Une plus grande confiance en soi peut contribuer à faire la différence au niveau du nombre de coups sur la fiche de score.
Un gant ou deux ? Et à quelle main ?
Pour la plupart des golfeurs et golfeuses du circuit professionnel, un gant suffit. Il est porté sur la main qui est placée le plus haut sur le manche. La main du dessus est celle qui est chargée de maintenir la prise sur le club. Pour les droitiers et droitières, il s'agit de la main gauche. Pour les gauchers et gauchères, le gant doit être porté à la main droite.
Quel est le bon ajustement pour un gant de golf ?
Cherchez l'ajustement parfait : il ne doit être ni trop ample, ni trop serré. Si le gant est trop serré, vous aurez plus de mal à fermer la main, et vous sentirez une certaine tension au niveau du bout des doigts. Cela peut vous gêner, vous déconcentrer, et vous empêcher d'avoir une prise plus détendue sur le club, ce qui est l'un des avantages de l'utilisation d'un gant de golf.
Si le gant est trop grand, le tissu formera des plis au niveau des doigts ou dépassera le bout des doigts : vous aurez donc l'impression que le club glisse plus qu'à mains nues. Des gants trop grands peuvent également provoquer des frottements. Vous pouvez ainsi vous retrouver avec des mains couvertes d'ampoules.
L'ajustement parfait offre un effet seconde peau. La main doit pouvoir bouger librement et confortablement. Si vous essayez un gant en magasin, vous trouverez probablement un tableau qui vous aidera à déterminer votre taille de main. Vous pouvez également demander à un vendeur s'il est possible de faire quelques swings avec un gant pour le tester en action.
De combien de gants de golf a-t-on besoin ?
Les golfeurs et golfeuses ont souvent deux types de gants différents : un pour les mois plus chauds, et un autre pour les mois plus froids.
Les gants adaptés aux températures plus chaudes, comme les modèles Nike Tour Classic 4 et Nike Tech Extreme VII, présentent généralement des perforations. Ils sont ainsi plus respirants et permettent de garder les mains au frais et d'évacuer la transpiration. Les gants pour les mois plus froids, comme les modèles en tissu Fleece, garderont vos doigts bien au chaud pour bien agripper le manche du club. Ils vous offriront également plus de confort pour jouer au début du printemps ou à la fin de l'automne.