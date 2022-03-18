Comment savoir si vous devez porter des gants de golf

Les gants de golf contribuent à créer plus d'adhérence entre la main et le club, ce qui permet un meilleur contrôle de ce dernier sans avoir besoin de contracter trop fort les mains et les avant-bras. Lorsque le bras qui dirige (le bras gauche pour les personnes droitières ou le bras droit pour les personnes gauchères) a une meilleure accroche sur le club, cela lui permet de tirer le club tout au long du swing, au lieu de laisser le bras arrière pousser le club. Cette manière d'effectuer un swing (en sollicitant davantage le bras avant que le bras arrière) est probablement l'une des techniques qui fait la supériorité du swing des golfeurs et golfeuses pro, d'après une analyse de recherches portant sur les blessures de golf, publiée par le Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.

Et le fait de tirer le club avec le bras avant (grâce à cette meilleure adhérence) présente d'autres avantages que le seul fait de mieux frapper la balle. Cela peut également réduire le risque de blessures du coude, d'après cette même analyse. Ces blessures, qui surviennent souvent lorsque vous agrippez le club trop fort, sont parmi les plus courantes chez les personnes pratiquant le golf en amateur.