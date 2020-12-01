En quoi la récupération affecte votre système immunitaire

Petit rappel de biologie : le système immunitaire est un réseau complexe de cellules et de protéines qui constituent la première ligne de défense de votre corps, et la plus efficace, contre les virus et les bactéries néfastes. Pour le renforcer, il faut se concentrer sur les autres domaines du bien-être qui affectent directement le réseau, à savoir, dans le cas qui nous intéresse, la récupération.



« Il suffit d’une seule séance éprouvante, qui exige par exemple de se donner à fond pendant une heure, pour réduire le nombre de leucocytes dans le sang et l’efficacité de vos barrières immunitaires pendant plusieurs heures », précise Jimmy Bagley, professeur associé de kinésiologie à l’Université d’État de San Francisco. En partant du principe que, par la suite, vous ne vous enfermerez pas dans un restaurant et que vous éviterez de partager un smoothie avec un ami, il n'y a pas vraiment de risques. Mais la pratique fréquente d'une activité intense peut avoir un effet cumulé.



« Les gens qui font trop de sport à haute intensité, sans prendre le temps de se reposer, ont tendance à afficher des niveaux élevés d'inflammation chronique », explique Gregory Grosicki, professeur assistant de kinésiologie à l'Université de Georgia Southern. « L'inflammation s'aggrave à mesure que vous enchaînez les entraînements. »