Les effets de l'exercice physique sur votre système immunitaire

Commençons par un bref rappel de biologie : votre système immunitaire est composé d'un réseau complexe de cellules et de protéines qui constitue votre première ligne de défense (et la meilleure) contre les virus et les bactéries néfastes. Pour le renforcer, il faut se concentrer sur des pratiques de bien-être qui touchent directement ce réseau, à savoir ici, le sport.



« Le sport, qu'il soit pratiqué sous la forme d'un entraînement cardio ou d'un renforcement musculaire, améliore la circulation des cellules immunitaires importantes, ce qui réduit le risque d'infection », explique David C. Nieman, médecin de santé publique, membre du American College of Sports Medicine et professeur de biologie au North Carolina Research Campus de la Appalachian State University. Il a récemment publié un article sur le sujet dans la revue Exercise Immunology Review.



L'activité physique, en particulier 30 minutes d'exercice modéré à intense, active les cellules immunitaires importantes (neutrophiles, monocytes, cellules NK et NKT) en les retirant de leur « base » périphérique (la rate, les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse) et en les conduisant dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques, où elles circulent dans tout le corps plus vite qu'à la normale. Cela permet aux cellules de mieux surveiller les virus et les bactéries. « L'activité physique stimule également le fonctionnement des macrophages [d'autres cellules immunitaires importantes], ce qui améliore les défenses contre les virus », explique le Dr Neiman.



Tous ces petits soldats doivent être en mouvement, parce qu'ils doivent rencontrer un virus avant de pouvoir réagir et préparer un plan d'attaque, ajoute-t-il. Quand vous sautez votre marche quotidienne ou votre entraînement pour rester au lit, ou que vous êtes assis à un bureau tous les jours, vos soldats sont en effectif réduit. La grosse cavalerie ne débarque jamais, ce qui peut donner un système immunitaire sous-protégé.



Il ne s'agit pas seulement de bouger, mais de bouger bien. Vous vous souvenez qu'on a dit que le sport était une source de stress pour le corps ? Il y a un juste milieu : il faut en faire juste assez pour mobiliser votre armée, mais pas trop pour ne pas la stopper net (à cause d'une inflammation excessive). Voici comment trouver cet équilibre.