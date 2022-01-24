Les sept bienfaits du running le matin

7 avantages à aller courir le matin
Sport et activité
Aller courir tôt le matin vous aide non seulement à booster votre motivation à faire du sport, mais cela peut également présenter quelques avantages surprenants.
Tout le monde le reconnaît, le running présente un large éventail de bienfaits pour la santé : il permet notamment de brûler des calories, d'améliorer votre santé cardio-respiratoire, de développer votre endurance et de booster votre santé cardiaque.
Quoi d'autre ? Vos joggings réguliers peuvent même vous aider à vivre plus longtemps. En effet, selon certaines études, le running réduirait le risque de décès prématuré de 25 à 40 %, et les runners et runneuses vivraient environ trois ans de plus que les personnes qui ne courent pas.
Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait un moment optimal pour courir ? Nombreux sont ceux qui courent après le travail ou dans l'après-midi, car c'est à ce moment-là que leur emploi du temps le leur permet. Mais si vous pouvez courir au début de votre journée, vous profiterez de certains avantages. Courir le matin présente des avantages considérables qui peuvent vous motiver à enfiler vos chaussures à l'aube et à en faire une habitude.
7 avantages à courir le matin
Beaucoup de runners et runneuses aiment le calme et la tranquillité d'un run matinal. En été, cela permet également de sortir avant qu'il ne fasse trop chaud. Par ailleurs, courir le matin peut vous aider à démarrer votre journée en ayant le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Une séance d'entraînement matinale permet également aux runners et runneuses de profiter d'autres avantages.
1.Meilleure préparation pour les courses
Si vous vous entraînez pour prendre part à une course, vous optimiserez vos chances de réussite en reproduisant les conditions de la course à l'entraînement.
Les courses ont souvent lieu le matin, en particulier celles qui sont longues comme les marathons ou les semi-marathons. Alors plus vous entraînerez votre corps à donner le meilleur de lui-même tôt dans la journée, plus il vous sera facile d'effectuer un bon run le jour de la course. Votre corps s'habituera vite à ces réveils matinaux, si vous prenez l'habitude de réaliser un run ou un jogging avant de commencer votre journée.
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2.Une invitation à prendre soin de soi
Lorsque vous courez le matin à la première heure, vous faites passer votre santé et votre bien-être en premier. En donnant la priorité à vos propres besoins, vous prenez en quelque sorte soin de vous. D'après le National Institutes of Mental Health, prendre soin de soi peut aider à gérer le stress, à réduire le risque de maladie et à gagner en énergie. Et vous verrez qu'en prenant d'abord soin de vous, vous serez ensuite plus à même de prendre soin des autres, que ce soient les membres de votre famille, vos collègues de travail ou vos amis, tout au long de la journée.
3.Incitation à la régularité et à l'engagement
Certaines personnes arrivent très bien à aller courir tous les jours, quel que soit le moment de la journée. Tandis que d'autres trouvent toujours des raisons de remettre cela à plus tard ou de faire tout bonnement l'impasse sur leur run au fur et à mesure que la journée avance.
Même si toutes sortes de choses peuvent venir perturber votre programme, plus la journée passe, plus il y a de chances que des engagements professionnels, familiaux ou d'autres obligations viennent se mettre en travers de votre route et vous empêcher de faire du sport. Des recherches viennent d'ailleurs appuyer cette idée.
Une étude datant de 2020 publiée dans la revue Exercise and Sport Sciences Reviews a révélé que maintenir une routine matinale pouvait encourager l'adhésion à une pratique sportive et la perte de poids chez les personnes en surpoids.
4.Augmentation de la concentration et de la productivité
Si vous allez courir avant votre journée de travail, vous augmentez vos chances de donner ensuite le meilleur de vous-même dans le milieu professionnel. Faire du sport le matin peut vous aider à être plus performant mentalement. Les chercheurs ont découvert que durant les deux heures qui suivent la pratique sportive, vous pourriez constater une amélioration de vos fonctions exécutives et notamment de la mémoire, de la capacité à résoudre des problèmes, de la flexibilité cognitive, de l'élocution, de la prise de décisions et du contrôle inhibiteur. Le sport peut également vous aider à maintenir votre niveau d'attention lorsque vous êtes fatigué. Par ailleurs, des études ont montré qu'une séance de sport matinale associée à un bon petit-déjeuner pouvait aider les ados à mieux réussir leurs évaluations scolaires.
5.Amélioration de la qualité de sommeil
Pour mieux dormir, il serait préférable de s'entraîner le matin plutôt que l'après-midi ou le soir. En effet, les auteurs d'une étude datant de 2014, publiée dans la revue Vascular Health and Risk Management, ont conclu que c'était tôt le matin que les exercices aérobies s'avéraient être les plus bénéfiques.
D'autres études sont venues corroborer ces résultats. Une étude portant sur des personnes plus âgées, publiée dans la revue Sleep Medicine, a révélé que les entraînements matinaux étaient particulièrement bénéfiques pour ceux qui avaient des difficultés à s'endormir. Une autre étude a par ailleurs suggéré que des séances de sport intenses le soir (effectuées dans l'heure qui précède le coucher) pouvaient altérer le sommeil.
6.Meilleure régulation de la tension artérielle
Quelques études ont suggéré qu'une séance de sport matinale pouvait aider certaines personnes à gérer leur hypertension (tension artérielle élevée). Par exemple, les auteurs de l'étude de 2014 mentionnée plus haut et publiée dans la revue Vascular Health and Risk Management se sont intéressés tout particulièrement aux personnes souffrant de préhypertension. Ils ont ainsi découvert que, parmi les participants à l'étude, ceux qui pratiquaient une activité sportive le matin voyaient leur tension artérielle baisser durant la nuit, un bienfait attribué à une meilleure qualité de sommeil. D'après ces chercheurs, cela favoriserait en outre un processus physiologique réparateur.
7.Amélioration de la gestion du poids
Le fait de courir, quel que soit le moment de la journée, peut vous aider à brûler des calories, à réduire votre masse graisseuse, à favoriser la perte de poids et à modifier votre composition corporelle. D'après l'American Council on Exercise, une personne de 70 kg brûle environ 362 calories au cours d'un run de 40 minutes à un rythme de 8 km/h. Si cette même personne effectuait un run à 12 km/h, elle brûlerait 521 calories, et pas moins de 725 calories en courant à 16 km/h. Associé à une alimentation équilibrée avec un apport en calories limité, un programme de running peut vous aider à atteindre et maintenir un poids sain.
Mais la pratique matinale du sport présente d'autres avantages. D'après une étude de 2016 publiée dans le Journal of Nutrition and Metabolism, le fait d'effectuer un run matinal à jeun peut augmenter l'oxydation des graisses durant l'exercice et vous aider à réduire votre consommation de nourriture durant les 24 heures qui suivent votre run.
Questions fréquentes sur les runs matinaux
Y a-t-il des inconvénients à courir le matin ?
Même si votre jogging matinal peut favoriser votre réussite à bien des égards, le fait de courir tôt dans la journée présente également quelques inconvénients. Premièrement, si vous courez à l'aube, il se peut qu'il fasse encore nuit. Portez des équipements réfléchissants de manière à ce que les automobilistes, les cyclistes et autres véhicules puissent vous voir.
De plus, lorsque vous effectuez un run au saut du lit, votre corps est encore froid par manque d'activité. Il se peut également que vous ayez faim si vous courez avant le petit-déjeuner, et un run ou un jogging intense peut entraîner une baisse de régime l'après-midi.
Faut-il manger avant de courir le matin ?
Les experts conseillent souvent de prendre un petit encas composé de glucides faciles à digérer (comme des céréales, de l'avoine instantanée ou une banane) avant un entraînement. Mais il faut également tenir compte de votre tolérance personnelle. Testez différents encas (ou pas d'encas du tout) pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous.
Comment courir le matin si je ne suis justement pas du matin ?
Si vous n'êtes pas du matin, vous aurez peut-être des difficultés à vous lever tôt pour faire du sport. Quelques petites astuces peuvent cependant vous aider à adopter le jogging matinal. Premièrement, préparez vos vêtements et vos chaussures de running avant d'aller vous coucher. Ainsi, en vous levant, vous n'aurez pas à réfléchir à ce que vous allez mettre. Certaines personnes dorment même avec leurs vêtements de running.
Ensuite, commencez à vous coucher légèrement plus tôt pour être sûr d'avoir suffisamment d'heures de sommeil lorsque vous avancerez l'heure de votre réveil. Et pour finir, veillez à avoir une bonne hygiène de sommeil. Éteignez tous les écrans environ 30 minutes avant d'aller au lit, évitez la caféine en fin de journée et faites en sorte que l'environnement dans lequel vous dormez soit le plus frais et le plus confortable possible. Il ne faudra pas longtemps pour que votre run matinal devienne une habitude et fasse partie intégrante de votre routine.