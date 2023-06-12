Nettoyer ses lunettes de soleil en quatre étapes simples

Au fil du temps, la poussière, la transpiration, la saleté et les traces s'accumulent sur les lunettes de soleil. Utilise les bonnes techniques de nettoyage et elles seront comme neuves ! Pour toi, essuyer les verres de tes lunettes avec des vêtements est sans doute l'option la plus rapide et la plus pratique. Et pourtant, la méthode suivante est bien meilleure. Pour ça, tu auras simplement besoin d'un chiffon en microfibre, de liquide vaisselle et de l'eau.

Nettoyer correctement ses lunettes de soleil, ça ne prend que quelques secondes… Et ces quelques secondes supplémentaires te permettront d'éviter de les abîmer, de les rayer ou de détériorer le revêtement anti-UV. Si tu veux nettoyer tes lunettes de soleil polarisées, tes lunettes anti-lumière bleue ou toute autre paire de lunettes, suis ces conseils de nettoyage faciles pour garder tes lunettes impeccables.

(Contenu apparenté : Les lunettes de soleil polarisées, qu'est-ce que c'est et en as-tu besoin ? Les pros répondent)