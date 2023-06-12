Nettoyer ses lunettes de soleil en quatre étapes simples

Nettoyer ses lunettes de soleil en 4 étapes simples
Entretien des produits
Avant d'utiliser ton t-shirt pour essuyer les traces sur tes lunettes de soleil, découvre ces conseils pour correctement les nettoyer sans les rayer.
Matériel
- Liquide vaisselle doux
- Spray anti-buée (facultatif)
Outils
- Chiffon en microfibre
Au fil du temps, la poussière, la transpiration, la saleté et les traces s'accumulent sur les lunettes de soleil. Utilise les bonnes techniques de nettoyage et elles seront comme neuves ! Pour toi, essuyer les verres de tes lunettes avec des vêtements est sans doute l'option la plus rapide et la plus pratique. Et pourtant, la méthode suivante est bien meilleure. Pour ça, tu auras simplement besoin d'un chiffon en microfibre, de liquide vaisselle et de l'eau.
Nettoyer correctement ses lunettes de soleil, ça ne prend que quelques secondes… Et ces quelques secondes supplémentaires te permettront d'éviter de les abîmer, de les rayer ou de détériorer le revêtement anti-UV. Si tu veux nettoyer tes lunettes de soleil polarisées, tes lunettes anti-lumière bleue ou toute autre paire de lunettes, suis ces conseils de nettoyage faciles pour garder tes lunettes impeccables.
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Nettoyer ses lunettes de soleil
1.Mouille les verres
Utilise l'eau du robinet et passe tes lunettes sous l'eau tiède.
2.Applique le liquide vaisselle avec tes doigts
Pour ça, tu dois avoir les mains propres. Dépose une goutte de liquide vaisselle doux sur chaque verre, des deux côtés. Avec ton pouce et ton index, nettoie délicatement les verres en effectuant des mouvements circulaires, en faisant bien attention de ne pas les rayer avec tes ongles.
Ce mouvement permet de retirer le sébum, le maquillage, la transpiration et bien d'autres saletés qui se déposent sur tes verres. N'oublie pas de nettoyer aussi la monture et les branches.
3.Rince les lunettes de soleil
Enlève la mousse en passant tes lunettes sous un filet d'eau tiède. Veille à bien retirer tous les résidus de liquide-vaisselle.
4.Sèche-les soigneusement
Essuie tes lunettes à l'aide d'un chiffon en microfibre pour retirer toute l'humidité.
Tu voulais appliquer une solution anti-buée ? C'est le moment. Ce spray empêche la formation de buée sur les lunettes de soleil pendant un entraînement intense ou quand tu portes tes lunettes avec un masque, par exemple.
(Contenu apparenté : Les meilleures lunettes de soleil Nike pour le running)
Nettoyer ses lunettes de soleil en extérieur
Si jamais tu n'es pas chez toi et que tu ne peux pas suivre les étapes ci-dessus, garde un petit chiffon en microfibre dans ton étui à lunettes pour pouvoir les nettoyer partout. Ça t'évitera d'utiliser ton t-shirt ou n'importe quel autre tissu qui pourrait les rayer.
Pense aussi à laisser un petit flacon en spray de nettoyant doux (disponible chez beaucoup d'opticiens) dans ton sac ou dans ta voiture. Il te suffit de vaporiser la solution sur les verres et de les essuyer avec ton chiffon en microfibre.
Bien ranger ses lunettes de soleil
Pour que tes lunettes de soleil restent en parfait état, range-les dans un étui rigide ou dans un étui souple en microfibre quand tu n'en as pas besoin. Si tu laisses les lunettes de soleil en dehors de leur étui (dans la voiture, par exemple), elles attraperont plus facilement la poussière. Les rayons du soleil risquent ensuite de brûler cette poussière sur les verres, ce qui peut, à terme, détériorer le revêtement anti-UV.
Ce qu'il ne faut pas faire : les 3 erreurs les plus fréquentes pour nettoyer ses lunettes de soleil
- Pas de salive
Pour nettoyer tes lunettes de soleil, ne souffle pas dessus pour créer de la buée et ne les humidifie pas avec ta salive. La salive est acide et peut abîmer et retirer le revêtement des verres.
- Pas d'acétone, d'alcool ou de nettoyant pour vitres
Ces produits très agressifs pour les verres risquent de faire disparaître le revêtement anti-UV. Il est recommandé d'utiliser uniquement du liquide vaisselle doux pour nettoyer des lunettes de soleil.
- Pas de vêtements, pas de serviettes en papier
Les produits en papier, comme les serviettes en papier et les mouchoirs par exemple, peuvent rayer les verres de tes lunettes de soleil. Nous te conseillons d'utiliser des tissus en microfibre. C'est le meilleur moyen de protéger tes verres et d'éviter les rayures.
Nettoyer ses lunettes de soleil en profondeur
Tu aimerais que tes lunettes soient encore plus propres ? Tu peux les confier à un opticien pour effectuer un nettoyage en profondeur. Si les plaquettes nasales de tes lunettes ont commencé à se décolorer, elles seront comme neuves suite à ce nettoyage complet.
Questions fréquemment posées
À quelle fréquence dois-je nettoyer mes lunettes de soleil ?
Tout dépend de la manière dont tu les portes. Si tu veux garder des lunettes de soleil en excellent état, tu dois les nettoyer après chaque utilisation. Tout au long de la journée, le sébum, la transpiration, la saleté, les bactéries et le maquillage peuvent s'accumuler sur tes lunettes.
Laver régulièrement tes lunettes peut aussi prolonger la durée de vie des verres, en évitant que les saletés ne détériorent le revêtement anti-UV avec le temps.
Quel est le meilleur moyen de nettoyer des lunettes de soleil polarisées ?
Pour nettoyer tes lunettes de soleil polarisées, tu dois suivre les mêmes étapes que pour toutes les autres lunettes. Utilise de l'eau tiède, une goutte de liquide vaisselle doux et un chiffon en microfibre pour essuyer les verres. Effectue un mouvement circulaire et rince bien toutes les traces de produit vaisselle quand tu as terminé. Puis, sèche les verres à l'aide d'un chiffon en microfibre propre.
À quelle fréquence dois-je remplacer le chiffon en microfibre ?
Si tu utilises régulièrement un chiffon en microfibre pour nettoyer tes lunettes, remplace-le dès que tu remarques la présence de peluches ou de saletés. Avec l'usure, ton chiffon finira par ne plus nettoyer tes verres correctement. À ce moment-là, il faudra alors en prendre un nouveau.
Comment nettoyer mes lunettes de soleil quand je ne suis pas chez moi ?
Si tu ne peux pas laver tes lunettes de soleil avec de l'eau et du liquide vaisselle, pense à laisser un chiffon en microfibre et un petit flacon pulvérisateur de nettoyant doux (disponible chez beaucoup d'opticiens) dans ton sac ou dans ta voiture. Il suffit de vaporiser la solution sur tes verres et de les essuyer avec un chiffon en microfibre.
Rédaction : Jessica Murri