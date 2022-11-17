Pourquoi vous ne devriez pas vous focaliser sur l'IMC quand vous essayez de concevoir

La fertilité est quelque chose d'assez mystérieux. Il y a tellement de facteurs qui déterminent la capacité d'une femme à tomber enceinte et à mener une grossesse à terme : des éléments génétiques, les antécédents médicaux, la forme de l'utérus, sans parler de la fertilité de la personne dont est issu le sperme. Il y a aussi un facteur particulièrement délicat et controversé : l'indice de masse corporelle.



Vous levez les yeux au ciel ? Nous aussi. L'IMC n'a jamais été destiné à un usage médical. C'est une formule mathématique (poids ÷ taille² × 703) inventée par Adolphe Quetelet, un statisticien du 19e siècle, comme outil pour estimer la corpulence moyenne des populations (blanches, masculines, d'Europe de l'Ouest). L'IMC a juste été adopté comme mesure uniforme pour évaluer le poids entre les années 1970 et 1990, et seulement parce qu'on estimait qu'il était un peu mieux que les autres options disponibles. Même aujourd'hui, la recherche et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies indiquent « qu'il ne permet pas de diagnostiquer l'embonpoint ou la santé d'une personne ».



Alors quel est le lien entre cette formule apparemment arbitraire et votre utérus ? Beaucoup de programmes d'aide à la fertilité refusent de prendre en charge des patientes au-delà d'un certain IMC, à moins qu'elles ne perdent « suffisamment » de poids. Une politique controversée qui peut frustrer les patientes et les médecins. Mais même s'il est vrai que les IMC situés au-dessus ou en dessous d'une fourchette de valeurs « normale » (idée controversée encore une fois) sont liés à une moins bonne fertilité pour diverses raisons, « une personne peut être fertile à plein de poids différents » (et aussi infertile à un poids « normal »), explique Lora Shahine, endocrinologue de la reproduction, gynécologue-obstétricienne à la clinique Pacific NW Fertility de Seattle et animatrice du podcast Baby or Bust. « Mettre une femme dans une case et lui dire que c'est parce que son IMC est trop haut ou trop bas qu'elle ne tombe pas enceinte, c'est ignorer toute une partie du problème. »



Ça peut faire partie du problème, mais le fait de se focaliser juste sur le poids peut faire plus de mal que de bien. Des études montrent qu'une perte de poids intentionnelle n'est généralement que temporaire, entraînant souvent un effet yo-yo et augmentant le risque d'AVC, de maladies cardiaques et de diabète. En d'autres termes, c'est mauvais pour votre santé de manière générale. Et votre état de santé général est très important pour votre fertilité, souligne Lora Shahine.



Alors au lieu de vous ronger les ongles à propos d'un chiffre « arbitraire » comme le définit la docteure Shahine, voici d'autres mesures non controversées à prendre quand vous essayez de tomber enceinte.