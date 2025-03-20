Comment laver un sweat à capuche : un guide étape par étape pour éliminer les taches, laver et sécher
Entretien des articles
Suis ces étapes pour éliminer les taches de ton sweat, éviter qu'il ne rétrécisse ou se décolore et conserver sa forme et sa douceur.
Un bon sweat à capuche s'adapte à toutes les situations. Tu peux le porter avec un jean pour un look décontracté ou comme vêtement supplémentaire à la salle de sport ou après un match. Quand tu en trouves un qui te plaît, il y a de bonnes chances que tu ne veuilles plus le quitter, même pas pour le passer à la machine à laver. Mais pour qu'il garde un aspect neuf et que tu puisses profiter de sa compagnie pendant des années, il est essentiel de le laver avec soin.
La tâche peut paraître plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de sweats à capuche présentent des imprimés qui peuvent s'estomper au lavage. D'autres sont fabriqués dans des matières susceptibles de rétrécir ou de se déformer en cas de lavage inadapté. Et que dire du cordon de capuche qui s'en va au lavage ? Heureusement, entretenir ton sweat à capuche préféré n'a rien de bien compliqué. Avec ces conseils détaillés, l'étape du lavage te paraîtra plus facile et tu pourras garder tes sweats impeccables plus longtemps.
Comment laver un sweat à capuche
Certes, tu sais faire une lessive, mais ces astuces t'aideront à laver ton sweat à capuche dans les règles de l'art. Pour commencer, vérifie toujours les consignes d'entretien qui figurent sur l'étiquette d'un vêtement avant de le mettre en machine. Cette étiquette indique généralement s'il faut proscrire toute forme de lavage en machine, ou bien s'il faut recourir au lavage à sec, par exemple.
1. Ne lave pas ton sweat à capuche à chaque fois que tu l'as porté
Si faire la lessive est la corvée ménagère que tu redoutes le plus, cette suggestion est probablement très agréable à lire. Certains vêtements, comme les affaires de sport sales, nécessitent qu'on les lave systématiquement après usage. Mais ce n'est pas le cas d'un sweat à capuche. Tu peux tout à fait le porter cinq ou six fois avant de le laver.
De manière générale, plus tu passes des vêtements à la machine et au sèche-linge, plus vite ils se détériorent. Des lavages fréquents peuvent également conduire les tissus à perdre leur forme et leur couleur ou à pelucher, tu sais, quand les fils de ton vêtement se cassent et forment des petites boules duveteuses. Alors quand il s'agit de nettoyer ton sweat à capuche, qui peut le plus peut le moins. Si tu crains l'apparition d'odeurs entre deux lavages, tu peux acheter un spray désodorisant pour tissu afin de neutraliser les mauvaises odeurs.
2. Traite les taches avant le lavage
Avant de laver un sweat à capuche, il est utile de repérer les taches pour les traiter avant de passer le vêtement en machine. Les méthodes ci-dessous ont fait leurs preuves, mais on conseille tout de même d'appliquer des solutions antitaches sur une petite zone peu visible du vêtement avant de traiter les taches plus visibles. Cela t'évitera d'abîmer ou de décolorer ton sweat à capuche. Et n'oublie pas de traiter tes vêtements avec douceur, surtout ceux qui sont fabriqués dans des tissus haute performance. Les frotter trop fort risquerait d'abîmer les fibres.
- Pour les sweats à capuche colorés avec des taches de graisse et de nourriture : un détachant du commerce sans danger pour les couleurs peut faire des merveilles sur toutes sortes de taches, comme le sang, l'herbe et le café.
- Pour les sweats à capuche blancs avec des taches de transpiration : mélange une quantité égale de vinaigre blanc et d'eau, puis pulvérise la solution sur la tache juste avant de la mettre dans la machine.
- Pour les tissus blancs et colorés avec des taches à base d'huile : les taches de vinaigrette ou d'aliments gras ne doivent pas être traitées avec de l'eau. Le meilleur remède consiste à agir rapidement avant que la tache ne s'incruste. Commence par presser doucement sur la tache avec du papier absorbant sec pour retirer l'excédent d'huile. Ensuite, applique du liquide vaisselle et laisse agir un moment avant de mettre le linge en machine. Avant de faire sécher ton sweat à capuche, vérifie bien que la tache a disparu complètement. Si ce n'est pas le cas, repasse-le au lavage. Si tu le mets au sèche-linge, la tache risque de s'incruster pour de bon.
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3. Lave ton sweat avec des articles similaires
Essayez de laver ensemble les vêtements et tissus similaires. Par exemple, sépare les couleurs (foncées vs. claires) puis trie à nouveau si tu as du linge très sale. Les articles malodorants, humides ou tachés doivent être lavés séparément pour éviter que la saleté et les taches ne se déposent sur d'autres articles. De cette manière, tu laveras aussi ces vêtements plus efficacement.
4. Retourne ton sweat à capuche sur l'envers
Avant de placer ton sweat à capuche dans la machine à laver, retourne-le sur l'envers pour protéger le tissu extérieur. Cette astuce permet d'éviter que les couleurs partent au lavage et que le revêtement extérieur du sweat frotte contre le reste du linge pendant la lessive.
Pense aussi à remonter le zip jusqu'en haut pour éviter qu'il s'accroche à d'autres articles dans la machine. Si votre sweat à capuche intègre un cordon de serrage, nouez-en les extrémités pour l'empêcher de partir au cours du lavage.
5. Lave à froid
En cas de doute, lis l'étiquette d'entretien avant de mettre un article important à laver. L'eau froide est généralement moins susceptible de rétrécir, de décolorer ou d'abîmer les vêtements, surtout ceux en coton. Elle crée également moins de plis, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie au moment du repassage. Le mieux à faire avec les sweats à capuche, c'est de les laver à froid sur un cycle délicat.
Lorsque vous lavez vos vêtements à de fortes températures, 90 % de l'énergie de votre machine à laver sert à chauffer l'eau. Cette dépense en énergie disparaît avec le lavage à froid, ce qui permet de réduire le montant de vos factures mensuelles ainsi que votre empreinte carbone.
Si tu as le temps, il existe une méthode encore plus écoresponsable : laver ton sweat à capuche à la main. Fais-le simplement tremper pendant 20 minutes dans de l'eau froide avec un peu de lessive, puis rince-le dans une bassine.
6. Protège ton sweat à capuche des frottements
Même si la lessive peut être une corvée, résiste à l'envie de surcharger ta machine à laver. Pour protéger ton sweat, laisse de l'espace dans la machine pour qu'il puisse bouger tout au long du cycle de lavage. Cette astuce permet de limiter les frottements, qui pourraient endommager tes vêtements au fil du temps.
Pourquoi ne pas utiliser un filet à vêtements pour empêcher ton sweat à capuche de frotter contre le reste du linge au lavage ? Ces filets en mesh légers sont conçus pour laisser passer la lessive à travers les mailles afin de laver les vêtements contenus à l'intérieur tout en les maintenant séparés des autres articles présents dans la machine.
7. Choisis ta lessive avec soin
Même si tu peux tout à fait utiliser ta lessive habituelle, envisage peut-être d'utiliser une lessive douce pour prolonger la durée de vie du tissu de ton sweat à capuche. Les lessives douces sont spécifiquement conçues pour le linge délicat comme la soie, la laine et le coton. Si votre priorité est de conserver l'éclat des couleurs de votre sweat, essayez une lessive spéciale couleurs.
Tu as peut-être entendu dire que le vinaigre blanc a de nombreux usages, comme déboucher les canalisations ou laver les cheveux. Eh bien, il fonctionne aussi avec les vêtements. Ajoutes-en simplement un peu à ta lessive douce. Non seulement il évitera aux couleurs foncées de déteindre, mais en plus il adoucira naturellement votre linge.
Un petit mot sur les choses à éviter. Pour prolonger la durée de vie de ton sweat à capuche, lance la machine sans adoucissant. Certes, ce produit contribue à éliminer les plis et donne aux vêtements une odeur agréable, mais une substance visqueuse finit par s'accumuler dans les fibres de ton linge avec le temps. Cette pellicule visqueuse rend les tissus moins absorbants, ce qui peut poser problème si vous lavez des vêtements de sport anti-transpiration (comme ceux de la gamme Nike Dri-FIT).
8. Oublie le sèche-linge
Il peut être tentant de mettre tout ton linge dans le sèche-linge, mais si ton objectif est de prolonger la durée de vie de ton sweat et d'éviter qu'il ne rétrécisse, fais plutôt sécher ton vêtement en intérieur. La lumière directe du soleil peut ternir les couleurs, alors fais-le sécher à plat sur un étendoir à linge ou sur un cintre dans un endroit frais et sec.
Si tu n'as pas le temps de laisser sécher ton sweat à capuche à l'air libre, mets quelques boules de séchage dans le sèche-linge. Quand il tourne, les boules rebondissent sur les vêtements dans le tambour. Ces rebonds font circuler l'air plus efficacement dans la machine, ce qui diminue le temps de séchage et donc le risque d'abîmer le tissu de tes vêtements. Ils peuvent aussi adoucir le linge et réduire l'apparition des plis ainsi que l'électricité statique. Un combo gagnant !
Rédaction : Dana Leigh Smith