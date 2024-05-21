Comment inciter les filles à faire du sport et à persévérer ?

Les filles veulent faire du sport. Elles veulent se dépenser, faire de la compétition, prendre des risques et éprouver un sentiment d'appartenance. C'est à nous d'inciter les filles à se rendre sur le terrain ou à la salle, de s'assurer qu'elles ont l’équipement adapté (comme une brassière ou des élastiques pour les cheveux) et qu'elles persévèrent dans leur jeu.

Selon les spécialistes, les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social quand elles ont la chance de pratiquer un sport. Et pourtant, aujourd'hui, les filles abandonnent le sport deux fois plus que les garçons. Et ce chiffre est encore plus alarmant pour les filles de couleur et celles issues de communautés urbaines.