Power clean : quatre étapes pour les débutants

Le Power clean, qui consiste à soulever une lourde barre d'haltères du sol jusqu'aux épaules, donne l'impression d'un mouvement continu et fluide. Mais il implique une multitude de petites activations musculaires et de mouvements à fort impact. Les athlètes s'entraînent pendant des mois, voire des années pour parvenir à le réaliser correctement. Le Power clean est en effet un exercice fondamental pour l'épaulé-jeté, un mouvement officiel des épreuves olympiques d'haltérophilie, explique Megan Daley, coach CrossFit de niveau 1.

Même si vous ne faites pas de compétition, Megan Daley affirme que le Power clean procure de nombreux bienfaits. « Le Power clean travaille la production d'énergie, une chose extrêmement importante pour tout ce qui implique d'initier un mouvement rapide », précise-t-elle. « Pour un ou une athlète, il peut s'agir de sauts à la verticale et d'explosivité, mais cela concerne tout autant la capacité à se lever rapidement du canapé ou de courir avec vos enfants. »

La production d'énergie, ou le travail de la puissance, est un type de training qui, à travers des mouvements explosifs, permet de développer la force musculaire et de gagner en rapidité et en agilité. Une étude de 2008, publiée dans le Journal of Strength and Conditioning a révélé que l'intégration du Power clean dans la routine de renforcement musculaire d'une personne permettait d'améliorer sa hauteur de saut, sa vitesse de sprint et d'autres mouvements explosifs. Les améliorations les plus notables sont apparues après 14 à 15 semaines d'entraînement consécutives.

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Ci-dessous, découvrez comment réaliser un Power clean, la manière dont les muscles sont sollicités et les bienfaits que vous pouvez tirer en ajoutant cet exercice à votre routine de renforcement, selon Megan Daley.