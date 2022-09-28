Les cinq bienfaits des saunas infrarouges, selon les spécialistes
Santé et bien-être
Plusieurs spécialistes nous éclairent sur l'utilisation des saunas infrarouges et la façon dont ils peuvent améliorer notre état de santé général.
Pour certaines personnes, aller au sauna est un rituel qui suit les séances d'entraînement, et à juste titre. Ces petites cabines chauffées à haute température déclenchent la sudation et présentent de nombreux bienfaits pour la santé. Et contrairement aux saunas traditionnels, qui chauffent le corps par l'air lui-même chauffé, les saunas infrarouges chauffent directement le corps par le biais d'une lumière infrarouge.
Tandis que les saunas traditionnels peuvent monter jusqu'à 80 °C, les saunas infrarouges atteignent des températures comprises entre 40 et 60 degrés, explique Shaina Painter, nutritionniste certifiée. Comme les températures sont plus basses dans un sauna infrarouge, il est plus agréable et plus sûr d'y rester pendant des périodes prolongées.
« Je recommande souvent le sauna infrarouge à mes patients et le préfère à d'autres types de sauna », indique la Dr Monisha Bhanote, membre du Collège des médecins américains et du Conseil américain de médecine intégrative.
« Par rapport à l'air chaud, la chaleur infrarouge pénètre la peau plus en profondeur, explique-t-elle. Ce qui fait que vous transpirez plus intensément à une température plus basse ».
Lisez cet article pour découvrir comment cette forme de thérapie basée sur la sudation favorise la relaxation et le bien-être.
5 bienfaits potentiels des saunas infrarouges
Les saunas infrarouges comme les saunas traditionnels présentent des bienfaits pour la santé. Ils contribuent notamment à booster la circulation sanguine et la santé cardiaque, explique la Dr Rathna Nuti, membre de l'Académie américaine des médecins de famille. Le sauna infrarouge entraîne dans le corps des réactions similaires à celles induites par une activité physique modérée, précise Jennifer Bontreger, ostéopathe. Voici comment il peut booster votre bien-être et vos performances sportives :
1.Soulagement des courbatures
« L'amélioration de la circulation sanguine apportée par une séance de sauna infrarouge peut accélérer la récupération musculaire après une activité physique, indique Jennifer Bontreger. Des séances régulières peuvent même aider les athlètes à améliorer leurs performances. »
Elle fait référence à une étude de 2015 portant sur 10 hommes physiquement actifs. Ceux ayant fait 30 minutes de sauna infrarouge après un entraînement d'endurance intense présentaient une meilleure récupération neuromusculaire que ceux qui n'avaient pas fait de sauna.
(Contenu apparenté : Les avantages (et inconvénients) du sauna après un entraînement, selon les spécialistes)
2.Soulagement des douleurs chroniques
Le sauna infrarouge pourrait également être une méthode prometteuse pour traiter les douleurs chroniques, ajoute l'ostéopathe. Pour preuve, elle cite une étude de 2008 réalisée à petite échelle. Des personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde et d'une maladie inflammatoire connue sous le nom de spondylarthrite ankylosante se sentaient mieux après huit séances de sauna effectuées sur une période de quatre semaines.
3.Réduction de l'inflammation
Il a été prouvé que l'utilisation d'un sauna infrarouge avait un effet anti-inflammatoire sur le système vasculaire, indique Shaina Painter. Les séances de sauna déclenchent en effet la production de protéines de choc thermique. Cette famille de protéines, activée par une élévation de la température du corps, contribue à la réduction des lésions cellulaires causées par les dérivés réactifs de l'oxygène et autres radicaux libres.
« La science a démontré que les protéines de choc thermique augmentaient la durée de vie et amélioraient le processus de vieillissement de manière générale », précise la nutritionniste.
4.Détoxification du corps
« Qu'il soit traditionnel ou infrarouge, le sauna pourrait améliorer l'élimination des toxines par l'organisme », ajoute Shaina Painter.
Une étude de 2012 a montré que le corps préfère éliminer les métaux lourds par la transpiration plutôt que par les urines ou le sang, explique-t-elle.
« En réduisant notre charge toxique, on peut limiter le stress oxydatif, le vieillissement prématuré des cellules et les perturbations des systèmes organiques, comme les systèmes endocrinien et cardiovasculaire », précise la nutritionniste.
5.Diminution de la tension artérielle et bonne santé cardiaque
Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes, les femmes et la plupart des groupes ethniques aux États-Unis, d'après les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. Or des études ont révélé que le sauna infrarouge pouvait améliorer la santé cardiaque et réduire la tension artérielle, indique Shaina Painter.
En particulier, le sauna infrarouge peut être bénéfique pour les personnes présentant des facteurs de risque pour les maladies coronariennes, comme un taux de cholestérol élevé, de l'hypertension ou du diabète. La raison à cela ? D'après la nutritionniste, l'utilisation d'un sauna infrarouge pourrait augmenter la production d'oxyde nitrique. Ce dernier dilate (élargit) les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation du sang.
Des recherches viennent corroborer cette théorie : une étude de 2017 publiée dans le Journal of Human Hypertension a en effet révélé qu'une seule séance de sauna de 30 minutes réduisait la rigidité des artères et améliorait la tension artérielle. Dans le cadre d'une étude de 2004, des personnes présentant au moins un facteur de risque de maladie coronarienne se sont adonnées à une séance de sauna infrarouge tous les jours pendant deux semaines. Résultat : une réduction de la pression artérielle systolique et du stress oxydatif chez les participants. Une autre étude de 2004 portant sur des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque a révélé que pratiquer le sauna infrarouge 15 minutes par jour pendant deux semaines pouvait réduire les arythmies.
Conseils pour utiliser un sauna infrarouge
De manière générale, essayez de faire entre deux et quatre séances de sauna par semaine, préconise Shaina Painter. Si votre objectif est d'optimiser votre récupération, allez au sauna après l'entraînement.
Avant votre séance, brossez-vous le corps à sec, recommande la nutritionniste. Cette pratique, qui consiste à utiliser une brosse à poils durs sèche pour masser votre corps, aide le système lymphatique à éliminer les toxines par la transpiration. Si vous souhaitez essayer cette technique, brossez-vous en commençant au niveau des pieds et remontez petit à petit en dessinant de grands cercles.
Passez ensuite au sauna pendant 5 à 30 minutes (généralement pas plus de 15 minutes dans un sauna traditionnel). Pour vous acclimater, commencez avec une température de 38 degrés et augmentez le thermostat au fur et à mesure jusqu'à atteindre 60 degrés, indique Shaina Painter. En cas de signe annonciateur d'hyperthermie (coup de chaud), mettez fin à votre séance, conseille-t-elle. Les symptômes suivants doivent vous alerter : vertiges, maux de tête, nausées, augmentation du rythme cardiaque, vision trouble, crampes musculaires et douleurs.
Après le sauna, faites redescendre progressivement la température de votre corps pour éviter des variations importantes de la tension artérielle, prévient Shaina Painter. Attendez entre deux et cinq minutes avant de prendre une douche froide ou de plonger dans une piscine.
Autre conseil important ? Veillez à bien vous hydrater avant de faire un sauna. « Il est important de bien s'hydrater au moins 24 heures avant une séance de sauna et juste après pour ne pas souffrir d'un coup de chaud, d'étourdissements ni de déshydratation », précise la Dr Monisha Bhanote.
Buvez au moins un total de 2 litres d'eau, avant, pendant et après votre séance de sauna, conseille la Dr Melissa Nicolletti.
« S'il vous arrive d'avoir la tête qui tourne pendant un sauna ou si vous avez tendance à faire de l'hypotension, essayez de consommer des électrolytes (sous forme de comprimés ou de boisson) pour éviter la déshydratation », conseille Shaina Painter.
Pour qui le sauna infrarouge est-il déconseillé ?
Consultez toujours votre médecin avant d'envisager cette forme de thérapie. La docteure Michelle Henne vous déconseille de faire du sauna si vous présentez l'un des problèmes de santé suivants :
- Sténose aortique sévère (maladie cardiaque)
- Douleurs thoraciques dues à une maladie cardiaque
- Crise cardiaque récente
- AVC récent
De plus, le sauna n'est pas recommandé pour les personnes âgées, les femmes enceintes ou les enfants. La consommation d'alcool est également à proscrire avant une séance de sauna.
Rédaction : Dina Cheney