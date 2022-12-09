Les bienfaits des courges d'après une diététicienne

La courge est peut-être l'un des légumes les plus variés qui soient. Il en existe une multitude de variétés (poivrée, butternut, delicata, courgettes et, oui, même le potiron), et toutes sont une riche source de vitamines, de minéraux, de glucides complexes et de fibres. Regorgeant de bienfaits, la courge est un allié santé à ne pas négliger.

Parmi les plus notables, citons notamment les bienfaits suivants : une peau plus saine, une glycémie plus stable, un renforcement du système immunitaire et la prévention des inflammations chroniques. La plupart des courges ont une chair de couleur jaune-orange, due à une famille de pigments dits caroténoïdes. L'un des caroténoïdes les plus connus est le bêta-carotène (un précurseur de la vitamine A), qui a été étudié pour ses innombrables effets positifs sur l'organisme.

Avec la présence de bêta-carotène et d'une multitude de vitamines et de minéraux, la courge présente plein de bienfaits. Tu trouveras ci-dessous de nombreuses raisons justifiant l'ajout régulier d'une variété de ce légume consistant dans ton assiette.