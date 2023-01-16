Dernière mise à jour : 16 janvier 2023
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Nike FC
FM Broadcast : Comment le foot réunit la diaspora noire
Alors que le mondial de foot bat son plein, FM Broadcast et Nike FC ont invité le Britannique Mayowa Quadri, rédacteur chez Versus, l'Allemand John Adekunle du Darwin FC, la Française Founé Diawara, co-fondatrice des Hijabeuses, et le Nigérien Taiwo Awoniyi, attaquant en Premier League, à parler de leurs expériences dans le sport et au quotidien. L'objectif ? Promouvoir la diversité des voix dans le monde du foot pour bâtir un avenir meilleur et totalement inclusif.
Un avenir inclusif pour le sport et la culture
FM Broadcast est une émission où nous invitons des personnalités des mondes sportif, associatif et créatif. Avec leurs discussions engagées, nous trouvons l'inspiration pour nous tourner vers l'avenir.