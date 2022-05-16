Des experts expliquent comment arrêter la procrastination de vengeance au coucher

La plupart d'entre nous avons une vie surchargée, explique Jennifer Martin, psychologue clinicienne, experte en médecine comportementale du sommeil et professeure de médecine à UCLA. Les gens sacrifient souvent le sommeil pour prendre du temps pour eux, surtout quand ils ne vivent pas seuls, dit-elle. Ils se disent « juste un de plus » (une heure sur les réseaux sociaux, un chapitre de livre, etc.). Sans s'en apercevoir, il est déjà 2 heures du matin et le réveil sonne à 7h00.

« Lorsque les gens ont sommeil, ils ne prennent pas toujours de bonnes décisions », dit Jennifer Martin. Et c'est un cercle vicieux, car lorsque vous décidez de vous coucher tard, la fatigue se fait encore plus ressentir le lendemain, explique-t-elle, ce qui augmente les chances que cela devienne une habitude.

Nous n'avons probablement pas besoin de vous rappeler que si vous n'avez pas vos sept à neuf heures de sommeil pendant la nuit, cela peut affecter votre pensée et vos ressentis pendant la journée. Mais nous le ferons quand même.

« Vous pouvez être léthargique et remarquer que vous avez du mal à vous concentrer et à vous souvenir de certaines choses », explique Keisha Sullivan, diplômée en ostéopathie, spécialiste en médecine du sommeil. Sur le plan émotionnel, vous pouvez être de mauvaise humeur et irritable. Physiquement, un manque de sommeil de qualité procure du stress à votre corps. Cela contraint votre organisme à libérer plus de cortisol (une hormone du stress), ce qui peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre plus susceptible de tomber malade, précise Keisha Sullivan. Et ce ne sont là que les conséquences à court terme. Tout cela ne présage rien de bon en ce qui concerne vos objectifs en matière de nutrition, de fitness ou de santé mentale.

Cela vous interpelle ? Tant mieux. Maintenant que vous avez conscience des écueils de la procrastination du sommeil, il ne vous reste qu'à vous responsabiliser et suivre le conseil suivant pour reprendre la main.