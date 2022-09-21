Apprendre à faire du skateboard pour les débutants

Comment se mettre au skateboard à l'âge adulte
Sport et activité
Grâce à ces conseils de base dispensés par un professeur de skateboard, apprenez à maîtriser ce sport difficile (et fun).
Le skateboard est un sport qui exige de la technique, de la coordination et de l'équilibre. Mais c'est également une discipline incroyablement fun et grisante, et qui vaut le coup d'être apprise, même à l'âge adulte, affirme Joe Eberling, fondateur de The U.S. Skateboard Education Association et professeur de skateboard certifié par l'USSEA.
Le skateboard s'apprend comme n'importe quel autre sport, explique-t-il. « L'âge n'est pas une barrière. Les capacités physiques utilisées pour le skateboard (se tenir debout, garder l'équilibre et pousser) sont les mêmes [capacités] que celles utilisées dans les sports comme le patin à glace et le roller, des disciplines apprises par des adultes de tout âge ».
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Joe Eberling explique que même si le plus sûr pour les novices est de faire appel à l'expertise d'un coach certifié ou d'un skateur professionnel pour apprendre les bonnes techniques, les athlètes peuvent également apprendre les bases tous seuls. Il faut simplement avoir le bon équipement et skater dans un espace dédié autorisé par la loi. (Il est important de noter que certains États américains interdisent de faire du skateboard dans certains endroits, il faut donc vérifier au préalable la législation en vigueur dans votre État.)
Et comme vous n'aurez pas tout de suite l'impression de voler sur un skateboard, il est essentiel de porter le bon équipement de protection avant de commencer. Cela inclut un casque, des genouillères, des coudières et des protège-poignets. Lisez cet article pour apprendre à skater et pour découvrir l'équipement qu'il vous faut.
Comment faire du skateboard : 4 mouvements de base à maîtriser
Si le simple fait de vous balader dans un skatepark vous paraît intimidant, songez à commencer sur une surface en caoutchouc comme celle d'une aire de jeu (avec de l'herbe juste à côté), conseille Joe Eberling. Il explique que les novices peuvent commencer sur l'herbe et poursuivre ensuite sur la surface en caoutchouc d'une aire de jeu.
« Le caoutchouc est une surface lente et plate, qui vous évitera que la planche ne vous échappe et vous paraîtra moins dure que le bitume en cas de chute », affirme-t-il.
Il vous recommande d'ailleurs de ne passer sur le béton ou le bitume qu'à partir du moment où vous maîtrisez les bases sur la planche (pousser, rouler, s'arrêter et descendre de la planche). (Choisissez donc idéalement une aire de jeu présentant ces trois types de surfaces.)
1.Monter et descendre de la planche
Joe Eberling explique qu'avant de faire avancer la planche, il est important d'apprendre à monter dessus et à en redescendre. Et essayez de ne pas vous décourager : il vous faudra certainement consacrer la totalité ou la moitié d'une session (voire plus) à l'apprentissage des bases. Faites ces exercices sur l'herbe :
- Pied avant sur la planche : posez un pied à l'avant de la planche, de manière à recouvrir deux vis et à laisser les deux autres visibles. D'après Joe Eberling, c'est le point stratégique qui vous permettra de trouver votre équilibre. Ensuite, fléchissez les genoux et décollez l'autre pied de 2 cm du sol. Ce pied doit être parallèle à la planche. Reposez le pied au sol. « Entraînez-vous à faire ce mouvement jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, indique Joe Eberling. Voyez combien de temps vous arrivez à tenir en équilibre sur la planche avec ce pied [avant]. »
- Pied arrière sur la planche : une fois que vous êtes à l'aise en équilibre sur le pied avant, c'est le moment de rajouter le pied arrière. Tout en étant en équilibre sur le pied avant, posez l'autre pied à l'arrière de la planche, légèrement derrière les « trucks » (les pièces en forme de T qui sont fixées sous la planche). Alors que le pied avant est pointé vers le nez de la planche, le pied arrière est naturellement tourné sur le côté. Laissez le pied arrière posé sur la planche pendant quelques secondes, en gardant la majeure partie du poids du corps sur le pied avant. Soulevez ensuite lentement le pied arrière et reposez-le au sol.
- Apprendre à pivoter : à ce stade, le pied arrière doit être sur la planche, tourné sur le côté. À présent, le pied avant doit adopter une position similaire. Soulevez légèrement le talon du pied avant, puis faites pivoter le pied (en maintenant le contact avec la planche) jusqu'à ce qu'il soit parallèle à l'autre pied. « Vous aurez l'impression de râper la plante de pied sur le grip », explique Joe Eberling.
Il ajoute que pivoter peut être un mouvement difficile à apprendre, mais étant donné que c'est la base de tous les mouvements de skateboard, il est important d'y consacrer un certain temps pour s'entraîner à le maîtriser. « Il y a de grandes chances que vous tombiez dans l'herbe au passage », prévient-il.
2.Définir votre pied avant en testant les deux pieds
« De la même manière que les gens utilisent leur main gauche ou droite pour écrire et faire du tennis, tout le monde a un pied de prédilection pour faire du skateboard, affirme Joe Eberling. La meilleure manière de savoir quel pied vous préférez, c'est d'essayer les mouvements [présentés à l'étape 1] avec un pied puis avec l'autre. Il s'avère que vous aurez plus de facilité d'un côté. »
Le professeur explique que dans la culture du skateboard, la position « regular », c'est lorsqu'on skate avec le pied gauche devant, et la position « goofy », c'est lorsqu'on met le pied droit devant.
3.Apprendre à pousser et à rouler
Pour commencer à avancer (à savoir pousser avec le pied arrière pour vous propulser en avant tout en gardant le pied avant sur la planche), vous pouvez rester sur l'herbe ou une surface en caoutchouc. Voici comment démarrer :
- Montez sur la planche avec le bout du pied avant pointé vers l'avant, en recouvrant deux vis et en laissant les deux autres visibles. Le pied arrière doit rester au sol pour l'instant.
- En fléchissant légèrement les genoux, mettez le poids de votre corps sur la plante du pied arrière et poussez jusqu'à ce que la planche commence à avancer. Laissez traîner le pied arrière sur le sol jusqu'à ce que la planche s'immobilise.
- Répétez les étapes 1 et 2, mais cette fois, faites pivoter le pied avant tout en avançant de manière à ce que les deux pieds soient tournés vers le côté et parallèles l'un à l'autre. Lorsque vous souhaitez vous arrêter, remettez le pied arrière droit (de manière à ce qu'il soit pointé vers l'avant) et laissez-le traîner au sol.
« Au bout de quelques tentatives, vous devriez réussir à ramener le pied arrière sur la planche, pivoter et faire rouler la planche sans pousser avec le pied », explique Joe Eberling.
4.Apprendre à tourner avec la planche
Comme l'indique Joe Eberling, il s'agit de faire tourner la planche et de l'incliner de manière à faire pivoter les trucks. Pour cela, entraînez-vous dans un espace ouvert et plat (comme un terrain de tennis ou de basketball), où vous pourrez prendre de la vitesse avant de vous pencher ou de tourner pour changer de direction. Voici comment procéder :
- Une fois sur la planche, faites pivoter le pied avant pour que les deux pieds soient tournés vers le côté et parallèles l'un à l'autre sur le skateboard. Après avoir laissé la planche rouler pendant quelques secondes, mettez l'accent (ou le poids du corps) sur la pointe des pieds pour faire en sorte que la planche fasse un « backside », autrement dit qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
- En adoptant la même position avec les pieds et en fléchissant les genoux, mettez le poids du corps principalement sur vos talons pour faire tourner la planche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (« frontside »).
- Continuez à basculer le poids du corps soit sur les talons, soit sur les orteils en gardant les genoux fléchis et en contractant la ceinture abdominale pour conserver l'équilibre. La planche doit dessiner un léger S en avançant.
- Pour vous arrêter, remettez le pied arrière droit et traînez-le doucement au sol.
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5 équipements de base indispensables pour se mettre au skateboard
Pour votre première session de skateboard, vous aurez besoin de cinq choses : un skateboard, un casque, des protège-poignets, des genouillères et des coudières, explique Joe Eberling. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations à ce sujet.
- Skateboard : même s'il est possible pour les novices d'apprendre à skater sur une planche standard « popsicle stick » de 76 cm de long avec de petites roues dures, le plus sûr est d'utiliser un « cruiser » ou un « longboard », qui mesure entre 80 et 90 cm de long et est équipé de roues de 60 à 70 millimètres de diamètre, précise le professeur. En effet, une planche plus longue offrira plus de stabilité, et les grosses roues molles seront moins susceptibles de s'arrêter soudainement en roulant sur de petites fissures dans le bitume ou des gravillons. Joe Eberling explique que les skate shops cherchent souvent à vendre des modèles « popsicle sticks », car ils sont très utilisés pour faire des figures, mais pour les novices, une planche plus longue sera davantage conseillée.
- Casque : « Choisissez un casque fait pour les sports extrêmes, conseille le professeur. Les casques de vélo permettant une bonne circulation de l'air ne protègent pas l'arrière de la tête et ne doivent pas être portés [pour faire du skateboard]. » Il précise que l'USSEA recommande souvent des modèles équipés de la technologie MIPS (système de protection contre les chocs multidirectionnels). Même s'il n'y a pas d'étude portant spécifiquement sur la pratique du skateboard avec des casques dotés de la technologie MIPS, d'autres études observant cette technologie sur les casques de vélo ont révélé qu'elle permettait d'absorber les chocs plus efficacement et de mieux protéger la tête par rapport à d'autres types de casques.
- Coudières et genouillères : pour ces deux équipements de protection, Joe Eberling attire notre attention sur le fait qu'il faut opter pour des coques en plastique qui protègent le genou et le coude. Le manchon en lui-même doit être bien ajusté (mais pas trop serré pour ne pas entraver les mouvements), et les coques doivent être assez grandes. « Cherchez [des protections] plus volumineuses et robustes conçues pour protéger le skateur ou la skateuse en cas de chute », suggère-t-il.
- Protège-poignets : « En tombant, votre réflexe sera de vous rattraper sur les mains », affirme Joe Eberling. Il ajoute que les protège-poignets peuvent également protéger vos paumes de main d'éventuelles éraflures. Le professeur préconise les modèles contenant une coque en plastique similaire à celle présente sur les coudières et les genouillères, qui vous protègeront en cas de choc violent au niveau des mains ou des poignets.
Rédaction : Julia Sullivan, coach personnelle certifiée par l'ACE.