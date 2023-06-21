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Dernière mise à jour : 5 septembre 2023
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Home : Trouver sa place grâce au sport

« Personne réfugiée, immigrée, étrangère » : autant d'étiquettes qui ne nous définiront jamais. Dans notre nouvelle docu-série « HOME », on part à la rencontre d'athlètes* et de communautés qui, grâce au sport, apprennent à mieux vivre le déracinement et à trouver leur place.

Dans ce deuxième épisode de notre docu-série HOME, on fait la connaissance d'Alphonso Davies. Découvre comment le sport l'a aidé à trouver sa place. Depuis ses premiers pas dans une équipe à Edmonton au Canada, jusqu'à atteindre la scène internationale, Alphonso combat les préjugés sur les communautés déplacées. Véritable source d'inspiration, il pousse la prochaine génération à partir à la conquête d'un avenir meilleur. « On ne peut pas coller une étiquette sur un avenir qui n'a pas encore été écrit ». - Alphonso Davies

Date de première publication : 21 juin 2023

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