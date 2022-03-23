Adwoa Aboah : créer un lien
Athletes*
Adwoa Aboah ne s'arrête jamais. Non seulement elle va toujours de l'avant, mais elle aide aussi sa communauté à progresser.
Défiler sur les podiums, apparaître sur les couvertures, faire des allers-retours pour des shootings et des tournages dans le monde entier. Sur le papier, cela donne envie, non ? Pourtant, être sans cesse en déplacement peut aussi créer un sentiment d'isolement. Adwoa Aboah, mannequin et activiste, s'efforce de maintenir le contact avec sa communauté Gurls Talk pour garder les pieds sur terre, être inspirée et se concentrer sur les choses essentielles.
En 2022, Adwoa ne se contente pas de développer et de faire connaître son association Gurls Talk au niveau mondial, elle s'attaque avec anxiété à un nouveau défi personnel sur sa liste de choses à faire : devenir actrice. Elle a beaucoup douté d'elle-même, explique-t-elle, mais elle éprouve tellement de plaisir et de bonheur à se lancer dans l'inconnu. De retour à Londres, sa ville natale, nous avons suivi Adwoa dans quelques-uns de ses endroits préférés, renouant avec sa sœur, Kesewa, et ses amis, en personne et virtuellement.
Tout au long du film, nous assistons à des moments où elle puise de la force auprès de l'esprit de fraternité de Gurls Talk, renforcé par son honnêteté sans réserve et sa transparence, suite à l'expérience personnelle d'Adwoa avec sa santé mentale. Bien qu'elle se soit servie de sa propre voix pour créer une communauté de soutien, certaines discussions avec des filles et de jeunes femmes lui rappellent que son combat ne fait que commencer, peu importe la différence d'âge. « Il y a des fois où nous parlons de relations, d'amitiés et de toutes sortes de sujets différents. C'est fou à quel point ce qu'elles disent me rappelle lorsque j'étais à l'école. Elle poursuit : cela me rappelle que j'ai peut-être encore des choses à régler et m'oblige à parler de choses que j'ai peut-être trop peur d'aborder ».
En tant que mannequin très occupée et ayant récemment fait de Gurls Talk une association caritative à but non lucratif, Adwoa reconnaît que le sport lui a permis de ralentir son rythme de vie et de trouver un meilleur équilibre entre le travail et sa vie sociale. « Le sport a toujours été un moment pour me retrouver », déclare Adwoa. En matière de cardio et de renforcement musculaire, la discipline d'une routine régulière l'aide à accepter d'être mal à l'aise dans d'autres situations de la vie. « Pendant une heure, je transpire et je me concentre sur une seule chose. Et de poursuivre : c'est un moment de méditation rien que pour moi et je me sens toujours mieux après ».
Dans un monde où la pression de l'expertise est écrasante, Adwoa nous montre que, malgré le succès, elle garde les pieds sur terre et reste présente pour sa communauté. « Tu vois des filles venir vers toi et te raconter à quel point tu les as aidées. Ce qu'elles ont traversé, comment elles étaient avant, ce qu'elles ont appris, etc. Et c'est là que je me dis qu'il faut que je continue à faire ça, ajoute Adwoa. Cela me rappelle que ce que je fais est vraiment nécessaire ».