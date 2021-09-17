Mr YouTube partage ses pas de danse et sa bonne humeur

Mr. YouTube partage ses mouvements de danse préférés
Athlètes*
Comment le roi du Litefeet transmet sa bonne énergie
Mr. YouTube exhibe ses mouvements de Litefeet signature dans le centre de Los Angeles.
« Votre attention s'il vous plaît » dit-il et le studio de danse devient subitement silencieux, suspendu à ses lèvres. « BOOM ! Allez, c'est parti, c'est moi, Mr. YouTube, évidemment, le seul et l'unique du Bronx à New York. »
Personne ne peut présenter Mr. YouTube aussi bien que Mr. YouTube alias Switzon Haney, alias Switz (prononcez « Swiss ») lui-même. L'autodidacte autoproclamé « King of Lite Feet », un style de danse qu'il a lancé à Harlem et dans le Bronx au début des années 2000, assure également être le premier danseur à être devenu viral sur YouTube, d'où son surnom.
« J'essaye de donner confiance aux gens… c'est ce que je dégage. »
Mr. YouTube ne manque évidemment pas d'énergie ou de confiance, il en a à revendre. « C'est ce que je dégage, j'essaye de donner confiance aux gens », explique-t-il tout en donnant un cours de Lite Feet lors d'une visite dans un studio dans le centre de Los Angeles. « La confiance est la clé. »
La confiance en soi, c'est de l'affirmation, pas de l'arrogance. Son charisme encourage ceux qui l'entourent à se lever et bouger. « Parfois on voit de la danse et ça peut être super, mais parfois ça décourage, ajoute-t-il. On s'imagine que c'est trop difficile. J'ai essayé de créer un style aussi universel et accueillant que possible. J'adore voir les gens essayer. »
Mais son style, c'est quoi exactement ? Le Lite Feet sera familier à toute personne qui a déjà été dans le métro de New York et entendu le célèbre appel « It's showtime! Showtime! » lorsque les portes se ferment.
Ce style incorpore beaucoup de mouvements de pieds, des figures avec un chapeau ou des chaussures, comme jeter sa chaussure au milieu de la chorégraphie et la rattraper avec le pied, par exemple. La figure ne réussit pas toujours, même pour Mr. YouTube lui-même, mais il s'en fiche. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'apprécier la liberté de s'exprimer sans peur de l'échec. Pour cette raison, les danseurs de Lite Feet s'encouragent beaucoup à l'oral.
« Répandez votre énergie positive autour de vous et les autres vous le rendront. »
L'état d'esprit perpétuellement positif de Mr. YouTube s'est forgé au prix de gros efforts. « Je viens de la rue… Je viens d'un quartier difficile, explique-t-il en devenant subitement sérieux. Beaucoup de négativité partout. »
Pendant cette période difficile, il s'est tourné vers la danse pour s'aider et aider les autres. « Danser a toujours été un exutoire. Dès que je traverse une période difficile, je me tourne vers la danse. La danse a été bénéfique pour ma santé mentale et mon bien-être ainsi que pour ma santé physique. C'est thérapeutique. Prenez soin de votre mental, de votre corps, de votre esprit et répandez votre énergie positive autour de vous, les autres vous le rendront ».
C'est l'heure du cours suivant et de ramener la bonne humeur. Son visage s'illumine à nouveau subitement. « BOOM ! Voici une histoire, une histoire folle… » Et elle l'est, mais nous ne pouvons hélas pas la répéter ici.
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Film : Aimee Hoffman
Photographie : Thalia Gochez
Rédaction : Dan Rookwood
Reportage : juillet 2021