Mr YouTube partage ses pas de danse et sa bonne humeur

C'est l'heure du cours suivant et de ramener la bonne humeur. Son visage s'illumine à nouveau subitement. « BOOM ! Voici une histoire, une histoire folle… » Et elle l'est, mais nous ne pouvons hélas pas la répéter ici.

Vous voulez plus de contenu en rapport avec la danse ? Mettez à jour vos préférences sur votre profil de Membre dans la Nike App.