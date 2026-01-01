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Nike Swoosh Conjunto de 3 piezas - Bebé - Cobalt Bliss

Nike

Swoosh Conjunto de 3 piezas - Bebé

30 % de descuento

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Equipa a tu pequeño/a atleta con el estilo Swoosh de la cabeza a los pies gracias a este conjunto de 3 básicos a juego, que se pueden combinar fácilmente con otras prendas del armario de tu hijo/a. El body cuenta con hombros superpuestos y cierres con cinta a presión en la entrepierna para facilitar el cambio de ropa, y el gorro y los patucos a juego presentan un logotipo bordado.


  • Color mostrado: Cobalt Bliss
  • Modelo: HA5899-479

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Equipa a tu pequeño/a atleta con el estilo Swoosh de la cabeza a los pies gracias a este conjunto de 3 básicos a juego, que se pueden combinar fácilmente con otras prendas del armario de tu hijo/a. El body cuenta con hombros superpuestos y cierres con cinta a presión en la entrepierna para facilitar el cambio de ropa, y el gorro y los patucos a juego presentan un logotipo bordado.

Detalles del producto

  • Gorro/Body: 60 % algodón/40 % poliéster. Patucos: 51 % algodón, 46 % poliéster, 3 % elastano
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Cobalt Bliss
  • Modelo: HA5899-479

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