Nike
Swoosh Conjunto de 3 piezas - Bebé
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Equipa a tu pequeño/a atleta con el estilo Swoosh de la cabeza a los pies gracias a este conjunto de 3 básicos a juego, que se pueden combinar fácilmente con otras prendas del armario de tu hijo/a. El body cuenta con hombros superpuestos y cierres con cinta a presión en la entrepierna para facilitar el cambio de ropa, y el gorro y los patucos a juego presentan un logotipo bordado.
- Color mostrado: Cobalt Bliss
- Modelo: HA5899-479
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Equipa a tu pequeño/a atleta con el estilo Swoosh de la cabeza a los pies gracias a este conjunto de 3 básicos a juego, que se pueden combinar fácilmente con otras prendas del armario de tu hijo/a. El body cuenta con hombros superpuestos y cierres con cinta a presión en la entrepierna para facilitar el cambio de ropa, y el gorro y los patucos a juego presentan un logotipo bordado.
Detalles del producto
- Gorro/Body: 60 % algodón/40 % poliéster. Patucos: 51 % algodón, 46 % poliéster, 3 % elastano
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Cobalt Bliss
- Modelo: HA5899-479
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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