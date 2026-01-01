Nike Swoosh Conjunto de 3 piezas - Bebé

Equipa a tu pequeño/a atleta con el estilo Swoosh de la cabeza a los pies gracias a este conjunto de 3 básicos a juego, que se pueden combinar fácilmente con otras prendas del armario de tu hijo/a. El body cuenta con hombros superpuestos y cierres con cinta a presión en la entrepierna para facilitar el cambio de ropa, y el gorro y los patucos a juego presentan un logotipo bordado.

Color mostrado: Cobalt Bliss

Modelo: HA5899-479