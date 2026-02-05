triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 6
Sudadera con capucha de tejido Fleece Nike Football Atlético de Madrid Club - Hombre - Negro/Sport Red

Atlético de Madrid Club

Sudadera con capucha de tejido Fleece Nike Football - Hombre

30 % de descuento

Producto agotado:

Este producto no está disponible en estos momentos

Una forma discreta de representar al Atlético de Madrid. Con un diseño minimalista y discreto, esta sudadera con capucha está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave en el interior y liso en el exterior.


  • Color mostrado: Negro/Sport Red
  • Modelo: HM2854-010

Atlético de Madrid Club

30 % de descuento

Una forma discreta de representar al Atlético de Madrid. Con un diseño minimalista y discreto, esta sudadera con capucha está confeccionada con un tejido Fleece cepillado de densidad media que ofrece un tacto supersuave en el interior y liso en el exterior.

Ventajas

  • Cordón para aflojar o ceñir la capucha cuando hace frío.
  • Puños y dobladillo elásticos para mantener la prenda en su sitio cuando te mueves.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Sport Red
  • Modelo: HM2854-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Sudadera con capucha de tejido Fleece Nike Football Atlético de Madrid Club - Hombre

Atlético de Madrid Club

30 % de descuento

Completa el look