Materiales reciclados
Nike Heritage
Bolsa tipo bandolera para cámara (3 l)
Haz una buena sesión de fotos ¡y la cámara a su bolsa! Esta bolsa para cámara Nike Heritage te permite guardar de forma segura a tu gran aliada para inmortalizar todos tus recuerdos. Su gran compartimento principal se combina con un bolsillo para accesorios donde guardar tus dispositivos electrónicos. Además, el logotipo Swoosh en negro metalizado y la correa ajustable de jacquard de Nike le dan el toque final con un logotipo elegante y discreto.
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro
- Modelo: IM3128-010
Nike Heritage
Haz una buena sesión de fotos ¡y la cámara a su bolsa! Esta bolsa para cámara Nike Heritage te permite guardar de forma segura a tu gran aliada para inmortalizar todos tus recuerdos. Su gran compartimento principal se combina con un bolsillo para accesorios donde guardar tus dispositivos electrónicos. Además, el logotipo Swoosh en negro metalizado y la correa ajustable de jacquard de Nike le dan el toque final con un logotipo elegante y discreto.
Detalles del producto
- 23 x 15 x 8 cm (ancho x alto x profundidad)
- Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 85 % nylon, 15 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro
- Modelo: IM3128-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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