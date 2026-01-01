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Nike Heritage Bolsa tipo bandolera para cámara (3 l) - Negro/Negro/Negro

Materiales reciclados

Nike Heritage

Bolsa tipo bandolera para cámara (3 l)

37,99 €
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Haz una buena sesión de fotos ¡y la cámara a su bolsa! Esta bolsa para cámara Nike Heritage te permite guardar de forma segura a tu gran aliada para inmortalizar todos tus recuerdos. Su gran compartimento principal se combina con un bolsillo para accesorios donde guardar tus dispositivos electrónicos. Además, el logotipo Swoosh en negro metalizado y la correa ajustable de jacquard de Nike le dan el toque final con un logotipo elegante y discreto.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IM3128-010

Nike Heritage

37,99 €

Haz una buena sesión de fotos ¡y la cámara a su bolsa! Esta bolsa para cámara Nike Heritage te permite guardar de forma segura a tu gran aliada para inmortalizar todos tus recuerdos. Su gran compartimento principal se combina con un bolsillo para accesorios donde guardar tus dispositivos electrónicos. Además, el logotipo Swoosh en negro metalizado y la correa ajustable de jacquard de Nike le dan el toque final con un logotipo elegante y discreto.

Detalles del producto

  • 23 x 15 x 8 cm (ancho x alto x profundidad)
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 85 % nylon, 15 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IM3128-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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