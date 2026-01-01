British & Irish Lions
Sudadera con capucha y cremallera completa Nike Club - Mujer
La sudadera con capucha y cremallera completa Nike Club, que lucen fuera del campo tus jugadores favoritos de los British & Irish Lions, combina un tejido suave con un estilo urbano sencillo y lo bastante versátil para el día a día. Gracias a la cremallera completa que se cierra hasta la barbilla, es la prenda perfecta para los días fríos.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IW8550-451
British & Irish Lions
La sudadera con capucha y cremallera completa Nike Club, que lucen fuera del campo tus jugadores favoritos de los British & Irish Lions, combina un tejido suave con un estilo urbano sencillo y lo bastante versátil para el día a día. Gracias a la cremallera completa que se cierra hasta la barbilla, es la prenda perfecta para los días fríos.
Ventajas
Sudadera con capucha de algodón para ofrecer comodidad durante toda la temporada. El ajuste estándar ofrece espacio en el cuerpo y facilita su combinación con otras prendas.
Detalles del producto
- 80 % algodón/20 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IW8550-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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