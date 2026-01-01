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Boston Celtics Courtside
Camiseta Nike Vintage de la NBA - Hombre
39,99 €
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¿Qué mejor forma de demostrar tu pasión por los Boston Celtics que encestando un mate? Esta camiseta gráfica de estilo retro se inspira en la perseverancia y en la nostalgia de los 90. ¡A por la canasta! ¡Pam! ¡Toma!
- Color mostrado: Negro
- Modelo: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
39,99 €
¿Qué mejor forma de demostrar tu pasión por los Boston Celtics que encestando un mate? Esta camiseta gráfica de estilo retro se inspira en la perseverancia y en la nostalgia de los 90. ¡A por la canasta! ¡Pam! ¡Toma!
Ventajas
El tejido de algodón suave de densidad media tiene una ligera caída.
Detalles del producto
- Ajuste holgado
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: HV5638-010
Talla y ajuste
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
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Boston Celtics Courtside
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