Boston Celtics Courtside Camiseta Nike Vintage de la NBA - Hombre

Boston Celtics Courtside

39,99 €

¿Qué mejor forma de demostrar tu pasión por los Boston Celtics que encestando un mate? Esta camiseta gráfica de estilo retro se inspira en la perseverancia y en la nostalgia de los 90. ¡A por la canasta! ¡Pam! ¡Toma!

Ventajas El tejido de algodón suave de densidad media tiene una ligera caída.