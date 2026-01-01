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Boston Celtics Courtside Camiseta Nike Vintage de la NBA - Hombre - Negro

Boston Celtics Courtside

Camiseta Nike Vintage de la NBA - Hombre

39,99 €

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¿Qué mejor forma de demostrar tu pasión por los Boston Celtics que encestando un mate? Esta camiseta gráfica de estilo retro se inspira en la perseverancia y en la nostalgia de los 90. ¡A por la canasta! ¡Pam! ¡Toma!


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

39,99 €

¿Qué mejor forma de demostrar tu pasión por los Boston Celtics que encestando un mate? Esta camiseta gráfica de estilo retro se inspira en la perseverancia y en la nostalgia de los 90. ¡A por la canasta! ¡Pam! ¡Toma!

Ventajas

El tejido de algodón suave de densidad media tiene una ligera caída.

Detalles del producto

  • Ajuste holgado
  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: HV5638-010

Talla y ajuste

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