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Boston Celtics Courtside
Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre
30 % de descuento
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Demuestra tu pasión por los Celtics en los buenos y malos momentos con esta camiseta de corte cuadrado.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: HV6242-010
Boston Celtics Courtside
30 % de descuento
Demuestra tu pasión por los Celtics en los buenos y malos momentos con esta camiseta de corte cuadrado.
Ventajas
El tejido de algodón suave de densidad media tiene una ligera caída.
Detalles del producto
- Ajuste holgado
- Cuello elástico
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: HV6242-010
Talla y ajuste
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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