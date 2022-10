ClémentA953319658 - 31 ago 2022

Couleur gris pierre et design sympa. Grammage important, ça respire la qualité et ça donne une coupe parfaite au t-shirt Attention, comme beaucoup de vêtements ACG taille très grand (et surtout t-shirt long), coupe ample... Je fais 1m73 et 70kg avec un physique plutôt sportif, j'ai du prendre du XS pour que le t-shirt ne soit pas trop long.