The Kop: viejas tradiciones, nueva sangre

Spion Kop 1906 se formó en 2013 para organizar encuentros no oficiales entre los aficionados y son uno de los guardianes actuales de The Kop. The Kop se construyó en 1906 y su nombre hace honor a una batalla de la guerra de los bóers en la que murieron muchos liverpolitas en una escarpada montaña llamada Spion Kop. Años más tarde, The Kop se ha convertido en todo un icono cultural.

Hablamos con Sam Evans, uno de los miembros de Spion Kop, sobre la importancia de sus pancartas, que han sido clave para crear una identidad de grupo y dar sentido a su objetivo. En este fanzine, tendrás la oportunidad de descubrir la historia del grupo y ver cómo sus miembros se vuelcan en cuerpo y alma en The Kop.