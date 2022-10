Historia de una seguidora del Liverpool: Lil C

La pasión de Lil C por el Liverpool FC es inquebrantable. Su perspectiva firme sobre el trabajo y la música es un reflejo del espíritu tenaz de su equipo. "Los aficionados del Liverpool compartimos un gran sentimiento de perseverancia y un espíritu de superación constante. Estamos empezando a ver el auténtico potencial y a conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto durante todo este tiempo. Creo que se trata de esperanza. La perseverancia consiste en desafiarte a ti mismo y demostrar a las personas que vales más de lo que creen. Esto siempre les ocurre a los artistas. Puede que te digan que algo que has creado no es suficientemente bueno, que no les gusta o que no es comercial. Cuando te digan eso, demuéstrales que se equivocan".

Lil C afirma que la música y el deporte comparten rasgos en común. "En el deporte, los atletas tienen talento y en el ámbito de la música pasa lo mismo con los artistas. El talento no es subjetivo. Se tiene o no se tiene. Si alguien lo menosprecia, no importa".

Como aficionada al Liverpool FC, Lil C ha tenido que soportar que las cosas no salieran como ella quería. Cuando a lo largo de los años pierdes la esperanza, muchos dejan de tener ilusión, pero Lil C es optimista incluso cuando su equipo se enfrenta a los retos más complicados.

"Vuelve a analizar la situación e ignora tus expectativas para ver qué sucede cuando se juntan varias personas con talento".